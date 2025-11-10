보습 케어 브랜드 메디솝, 2025 구미라면축제 팝업이벤트 성료

원바이오젠의 메디컬 노하우를 담은 보습 케어 브랜드 메디솝이 2025 구미라면축제에서 진행한 단독 팝업 이벤트를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.
2025 구미라면축제는 지난 7~9일 3일간 구미역 일원에서 진행된 지역 축제로, 농심 구미 공장에서 생산된 갓 튀긴 라면과 다양한 이색라면 요리를 맛볼 수 있는 행사였다. 축제 기간에 라면 테마 전시, 체험, 포토존, 무대 프로그램, 각종 이벤트가 진행됐다.
메디솝은 2025 구미라면축제 기간동안 단독으로 메디솝 한정판 제품을 판매 출시하는 단독 팝업 이벤트를 진행해 주목받았다. 메디솝은 축제 기간에 베스트셀러 크림 ‘B5크림’ 한정판 제품인 ‘마이구미 워터밤비파이브(100ml)’를 일일 3000개 한정 파격 특가로 선착순 판매했다. 또 마이구미 워터밤비파이브 크림 구매 고객에게 리유저블백 증정과 행운의 뽑기권 혜택을 선착순으로 제공하기도 했다.
메디솝은 단독 팝업 이벤트에서 룰렛 이벤트, 포토존 SNS, 구매 이벤트도 진행해 축제 현장의 열기를 더했다. 꽝 없는 100% 당첨 룰렛 이벤트 참여 고객은 금액별로 한국 전통 수제 공예품 증정, 메디솝 리미티드 제품 경험의 기회를 누릴 수 있었다. 아울러 업체 측은 포토존 촬영 후 SNS 인증, 메디솝 공식계정 팔로우를 마친 고객에게 소원 엽서를 증정했으며 행사 종료 이후 추첨을 통해 백화점상품권 등을 증정하는 특별 이벤트를 제공하기도 했다.
원바이오젠 메디솝 관계자는 “맛있는 이색라면과 라면 테마 전시, 특별한 이벤트가 함께 했던 ‘2025 구미라면축제’에 참여할 수 있어서 기뻤다“면서 ”앞으로도 고객들과의 접점을 확대할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.
댓글 0