[프리미엄뷰]“빅테크-스타트업… ‘초국가 팀플’로 K-AI 생태계 열 것”

서울 코엑스 달군 ‘SK AI Summit 2025’
최태원 회장 “AI 혼자선 못해… 파트너와의 협력 필수”
소버린 AI-에이전틱 AI-제조 AI 등 다양한 세션 진행
국내 최대 인공지능(AI) 행사인 ‘SK AI Summit(서밋) 2025’가 3일과 4일 이틀에 걸쳐 서울 코엑스에서 성황리에 개최됐다. SK AI 서밋은 반도체, AI 데이터센터, 에너지솔루션, 에이전트 서비스 등 모든 영역에 걸친 SK그룹의 AI 경쟁력을 국내외 기업과 학계에 소개하는 국내 최대 AI 행사다.
올해 SK AI 서밋은 AI의 현재를 진단하고 미래를 조망하는 의미의 ‘AI Now & Next’를 주제로 열렸으며, 8개국 78개 국내외 기업 및 학계, 스타트업이 참여했다. 이는 전년(54개) 대비 44% 늘어난 것으로, 전체 온·오프라인 참가자 규모가 지난해보다 5000명 늘어난 약 3만5000명을 기록해 국내 대표 AI 행사로서 위상을 강화했다.
3일 열린 서밋 기조연설에서 최태원 SK그룹 회장은 SK와 AI 생태계를 꾸려가는 국내외 파트너사들과의 협업을 설명하며 “AI는 혼자 할 수 있는 이야기가 아니다. SK AI 전략의 핵심은 파트너와 공동으로 솔루션을 설계하고 발전해 가는 것”이라고 말했다. 또한 “빅테크와 정부, 스타트업 등 여러 파트너들과 AI 사업 기회를 만들어 최고 효율의 AI 솔루션을 찾을 것”이라고 포부를 밝혔다.
최 회장에 이어 연사로 나선 정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)는 “전국을 잇는 대규모 AI 인프라의 기반을 갖추는 동시에 그룹의 글로벌 사업과 연계, 글로벌 AI 인프라 시장에 진출할 것”이라며 “대한민국을 아시아 최대 AI 허브로 만들겠다”고 말했다.
올해 서밋에선 소버린 AI, 에이전틱 AI, 제조 AI 등 산업 전반에 걸친 다양한 세션이 진행됐다. 각 세션에서는 실제 현장에서 구현 중인 AI 적용 사례와 인사이트가 공유되며, 산업별 AI 전환의 구체적 로드맵과 협력 방향에 대한 논의가 이어졌다.
또한 전시장에 마련된 비즈니스 미팅 공간에서는 즉석에서 AI 사업 기회를 찾는 업계 관계자들의 대화가 이어졌으며, 평소 한자리에 모이기 힘든 다양한 업종의 참가자들 간 네트워킹도 활발히 이뤄졌다.
SK그룹 관계자는 “SK AI 서밋이 국내를 대표하는 AI 플랫폼으로 자리 잡으며, K-AI의 경쟁력을 세계와 공유하는 교류의 장으로 발전하고 있다”며 “앞으로도 신뢰 기반의 협력을 바탕으로 모두가 함께 AI의 미래 청사진을 그려 갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
