코스맥스, 맥스페이스로 ‘CES 2026’ 뷰티테크 혁신상 수상

글로벌 화장품 ODM 기업 코스맥스는 맞춤형 멀티 디바이스로 세계 최대 소비자 가전전시회 ‘CES 2026(Consumer Electronics Show 2026)’에서 뷰티테크 부문 혁신상을 수상했다고 6일 밝혔다.
프링커코리아와 공동개발한 맞춤형 팔레트 디바이스 ‘컬러잼’으로 CES 2023 혁신상을 수상한 데 이어 두 번째 수상이다. 코스맥스 관계자는 “이번 수상을 통해 뷰티 산업을 넘어 글로벌 테크 혁신 기업으로서의 입지를 다시 한번 입증했다”고 밝혔다.
수상작인 ‘맥스페이스’는 스킨케어 제품부터 파운데이션, 리퀴드 립까지 하나의 기기에서 생산할 수 있는 올인원 맞춤형 디바이스다. 김호영 서울대학교 기계공학부 교수와 협업해 개발했다. 코스맥스가 차세대 뷰티 및 헬스 기술 개발을 위해 서울대학교와 설립한 SNU-COSMAX TIC(Technology Incubation Center) 공동 연구의 일환으로 진행됐다.
맥스페이스는 단일 제형에 국한됐던 기존 기기와 달리 다양한 물성과 색상 조합이 가능하다. 필요한 양만큼만 즉시 제조할 수 있어 불필요한 생산과 재고를 줄이고 포장재와 폐기물을 최소화할 수 있다. 환경 부하를 줄이는 동시에 자동화 공정을 통해 일관된 품질도 유지할 수 있다. 코스맥스는 고객사를 통해 팝업스토어 및 체험형 매장 등에서 활용할 예정이다.
코스맥스 관계자는 “맞춤형 화장품 시대에 발맞춰 소비자 친숙도를 높이고 고객사별 차별화된 경험 설계를 위해 신규 디바이스를 개발했다”며 “기술 혁신을 통해 지속가능성까지 고려한 미래 맞춤형 화장품 시대를 열어가겠다”고 말했다.
