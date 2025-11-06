프로티나-삼성바이오에피스 “AI 항체신약 개발”

신약개발기업 프로티나와 삼성바이오에피스가 손잡고 인공지능(AI)을 활용한 항체 신약 개발에 나선다.
프로티나는 보건복지부가 주관하는 ‘인공지능(AI) 모델 활용 항체 바이오의약품 개발 및 실증’ 국책과제 연구개발 기관으로 최종 선정됐다고 5일 밝혔다. 이번 과제는 프로티나가 주관하며 삼성바이오에피스와 항체 설계 AI 분야의 석학인 백민경 서울대 생명과학부 교수 연구팀이 공동 연구개발 기관으로 참여한다. 이번 컨소시엄은 2027년 말까지 27개월 내에 AI로 설계한 10개 항체 신약 후보물질을 개발할 계획이다. 그중 3개 후보물질은 비임상 단계까지, 1개 후보물질은 1상 임상시험계획(IND) 신청까지 완료할 예정이다.
전통적인 항체 신약 개발은 평균 3조 원에 달하는 막대한 비용과 오랜 시간이 소요되며, 특히 초기 개발 단계의 성공률이 매우 낮다. 최근 AI 기술이 도입되고 있지만, 설계 성공 확률은 1% 미만에 그치고 개발 기간 단축에도 한계가 있었다. 이 같은 한계를 극복해 항체 신약 개발의 패러다임을 전환하겠다는 것이 컨소시엄의 목표다.
프로티나와 서울대가 공동 개발한 항체 설계 AI(AbGPT-3D)와 이를 뒷받침하는 프로티나의 독자적 초고속 대량 항체 개량 및 성능 측정 플랫폼(SPID) 등을 통해 초고속 개발이 가능할 것으로 기대된다.
삼성바이오에피스는 컨소시엄이 발굴한 항체 후보물질을 실제 임상시험이 가능한 바이오의약품으로 완성하는 과정을 책임진다. 컨소시엄이 개발 성공한 항체후보물질은 삼성바이오에피스가 임상 및 사업화를 주도하고, 프로티나는 이에 따른 단계별 기술료(마일스톤)와 로열티를 지급받을 예정이다.
댓글 0