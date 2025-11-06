“명동 크리스마스 시즌 명소”… 신세계 본점 미디어아트 개막

신세계백화점이 연말을 맞아 서울의 밤하늘을 밝히는 크리스마스 미디어 아트를 선보인다.
신세계는 오는 7일 본점 외벽의 초대형 미디어 파사드 신세계스퀘어에서 ‘시간을 잇는 마법의 세계’를 주제로 한 크리스마스 영상을 공개한다고 5일 밝혔다.
이번 영상은 매일 오후 5시부터 자정까지 상영된다.
신세계는 “도심을 오가는 시민과 외국인 관광객에게 연말의 행복과 설렘을 전하길 바란다”며 “서울의 대표적인 겨울 명소로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.
지난해 신세계스퀘어에는 관람객 100만 명이 찾았다. 신세계 측은 올해도 규모와 완성도를 확대했다고 한다. 영상 송출 면적을 기존보다 61.3㎡ 확장해 총 1353.64㎡ 농구장 3개 크기에 달하는 초대형 디지털 사이니지로 재구성했다고 전했다.
이번 영상은 금빛 불빛이 신세계스퀘어 전면을 감싸며 거대한 선물상자가 열리고 불꽃놀이가 펼쳐지는 장면이 펼쳐진다고 한다.
음악은 체코 필하모닉 오케스트라와 협업해 60여 명의 단원이 크리스마스 캐럴과 베토벤 교향곡 5번을 재해석한 곡을 현지 드보르자크 홀에서 직접 녹음했다. 특히 영상에는 입체감을 구현하는 ‘아나몰픽(Anamorphic)’ 기법을 적용해 관객이 실제 공간 안에 들어온 듯한 몰입감을 더했다.
신세계는 외벽뿐 아니라 점포 내부도 연말 분위기로 꾸민다. 강남점 하우스 오브 신세계(House of Shinsegae)는 ‘빛의 교향곡’을 주제로 ‘고요한 크리스마스의 밤’, ‘노엘의 워터발레’, ‘빛의 시계’, ‘미드나잇 피날레’ 등 네 가지 테마 영상을 LED 보이드 공간에서 상영한다.
대전신세계 Art & Science에는 신세계 캐릭터 ‘푸빌라’ 장식으로 꾸민 높이 8m의 트리가 설치된다.
김선진 신세계백화점 영업본부장은 “신세계를 찾는 모든 순간이 행복으로 이어지길 바라는 마음을 담았다”면서 “도심 속에서 가장 아름다운 연말을 체험할 수 있는 공간으로 만들겠다”고 말했다.
