샤브로21, 코리아레거시커미티(KLC) 10주년 자선 갈라(GALA) 후원

“노인빈곤 문제에 뛰어든 청년들을 응원합니다”
㈜디랩이 전개하는 샤브샤브 전문브랜드 샤브로21이 지난 25일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열린 청년봉사단체 코리아레거시커미티(Korea Legacy Committee, 이하 KLC)의 창립 10주년 자선 갈라(GALA)에 후원사로 참여했다.
이번 갈라 파티는 입장료 전액이 기부되는 자선 행사로, KLC가 지난 10년 간 꾸준히 이어온 노인빈곤 문제 해결 및 도시락 나눔 활동의 지속을 위해 마련됐다. 행사에는 후원자, 봉사자 등 약 350명이 참석했으며, 수익금 전액은 경제적으로 어려운 어르신들을 위한 도시락 제작과 문화 활동 지원 등에 사용될 예정이다.
샤브로21은 행사 래플(추첨 이벤트) 아이템으로 샤브샤브 식사권을 후원하고, 매주 진행되는 도시락 지원 활동을 위한 후원금도 함께 전달했다.
샤브로21 관계자는 이번 후원에 대해 “KLC가 단순한 봉사단체를 넘어 2030 청년 세대가 사회 변화를 주도하고, 더 나은 세상을 만들어가는 문화를 선도한다는 점에 깊이 공감한다”라며 “청년들이 스스로의 잠재력을 믿고 사회에 긍정적인 변화를 만들어가는 모습이야말로 KLC의 가장 큰 가치이다. 샤브로21은 그 믿음과 행동을 진심으로 지지한다.”고 말했다.
KLC는 지난 10년간 약 27만 회의 식사를 어르신들께 제공했으며, 단순한 나눔을 넘어 봉사자와 어르신이 서로의 이야기를 나누는 ‘소통형 도시락 프로젝트’로 발전시켜왔다.
