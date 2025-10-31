동아일보

스타벅스 ‘겨울은 월리와 함께’

30일 서울 용산구 스타벅스 아카데미 센터에서 모델들이 겨울 프로모션 음료와 제품을 소개하고 있다. 스타벅스 코리아는 퍼즐 그림책 시리즈 ‘월리를 찾아라’와 협업해 ‘월리 체리 푸딩 크림 프라푸치노’ 등 다양한 음료와 디저트를 선보인다.

#스타벅스#겨울 프로모션#월리를 찾아라
변영욱 기자 cut@donga.com
