경제
스타벅스 ‘겨울은 월리와 함께’
동아일보
입력
2025-10-31 03:00
2025년 10월 31일 03시 00분
변영욱 기자
30일 서울 용산구 스타벅스 아카데미 센터에서 모델들이 겨울 프로모션 음료와 제품을 소개하고 있다. 스타벅스 코리아는 퍼즐 그림책 시리즈 ‘월리를 찾아라’와 협업해 ‘월리 체리 푸딩 크림 프라푸치노’ 등 다양한 음료와 디저트를 선보인다.
#스타벅스
#겨울 프로모션
#월리를 찾아라
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
