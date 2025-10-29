산리오캐릭터즈와 손잡은 블루래빗, 영유아 전용 도서 카카오 쇼핑라이브 진행

국내를 대표하는 영유아 도서 출판 브랜드 ‘블루래빗’이 지난 9월 산리오캐릭터즈와 선보인 영유아 인지발달 도서를 카카오 쇼핑라이브를 통해 공개한다고 밝혔다.
‘블루래빗×산리오캐릭터즈’ 도서는 지난 9월 출시된 바 있다. 사회성 발달을 돕는 팝업북부터 육아를 지원하는 목욕책까지, 아기에게 꼭 필요한 시리즈를 한 번에 만나볼 수 있는 ‘블루래빗 산리오캐릭터즈 인지발달 세트’를 카카오 쇼핑라이브를 통해 선보인다.
블루래빗은 산리오코리아와의 콜라보레이션으로 △헬로키티 거울 플랩북 〈다 같이 인사해요!〉 △마이멜로디 손잡이 까꿍 놀이책 〈과일 뒤에 누구지?〉 △마이멜로디 손인형 헝겊책 △쿠로미 피아노 사운드북 〈반짝반짝 아기 첫 피아노〉 △시나모롤 실리콘 치발기책 〈팝팝 츄잉북〉 △폼폼푸린 팝업북 〈우리가 친구가 된다면〉 △포차코 숨바꼭질 헝겊 플랩북 〈꼭꼭 숨어라!〉 △산리오캐릭터즈 〈뿡빵뽕! 누구 방귀일까?〉 △산리오캐릭터즈 인형 목욕책 등 다양한 인지발달 도서를 출간했다.
이번 카카오 쇼핑라이브는 오는 31일 오전 10시에 만날 수 있다. 카카오 쇼핑페스타 기간 중 진행되는 해당 라이브에는 전 구매고객 선물 증정, 구매인증 및 포토리뷰 이벤트 등 다양한 경품 행사도 준비되어 있다.
블루래빗 관계자는 “육아템은 하나씩 따로 구매하면 부담을 느끼기 마련이다”라며 “이번 모바일 라이브를 통해 특별히 선보이는 ‘블루래빗 산리오캐릭터즈 인지발달 세트’는 합리적인 가격으로 팝업북, 사운드북, 헝겊책 등 다양한 도서를 모두 마련할 수 있는 기회다. 출산 축하 선물로도 만족도가 높을 것”이라고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0