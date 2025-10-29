소셜 핀테크 플랫폼 아임인, 새 브랜드 아이덴티티(BI) 공개

소셜 핀테크 플랫폼 아임인(imin)이 브랜드 핵심 메시지인 ‘함께 성장하는 습관’을 담은 새로운 브랜드 아이덴티티(BI)를 29일 공개했다.
이번 리뉴얼은 단순한 디자인 변경이 아닌, 브랜드가 지향하는 철학과 방향성을 시각적으로 구현하기 위한 정체성 재정립의 일환이다. 아임인 운영사 ㈜티웨이브(대표 서재준)는 이번 BI 리뉴얼을 통해 브랜드 경험을 한층 강화하고 서비스 전반의 일관된 아이덴티티를 구축할 계획이다.
아임인은 ‘함께라서 더 쉬운 돈 모으는 습관’을 만들어가는 소셜 핀테크 플랫폼으로, 사람과 사람을 연결하며 목표를 함께 이루는 경험을 제공해왔다. 서비스가 확장되고 브랜드 접점이 다양해짐에 따라, 아임인의 가치와 이야기를 일관된 시각 언어로 표현할 필요성이 커졌다. 이에 기존의 말풍선과 어깨동무 모티프를 계승하면서 브랜드의 핵심 가치인 ‘함께’, ‘성장’, ‘습관’을 직관적으로 담아낸 새로운 로고를 선보였다.
새로운 BI는 상징성과 가독성을 강화한 시그니처 구조로 제작됐다. 심볼은 ‘함께(어깨동무·리본)’, ‘성장(상승하는 물결)’, ‘습관(뫼비우스의 띠)’ 세 가지 키워드를 하나의 유기적인 흐름으로 이어내 브랜드 철학을 시각적으로 표현한다. ‘연결-성장-지속’으로 이어지는 선의 흐름은 함께 모으는 힘이 개인의 성장으로 이어지고, 그 과정이 하나의 습관이 되는 여정을 상징한다.
워드마크는 심볼과의 조화를 고려해 부드러움과 단단함을 동시에 전달하며, 앱·웹·SNS 등 다양한 환경에서도 통일된 브랜드 경험을 제공할 수 있도록 설계됐다. 또 아임인의 브랜드 체계와의 연계성도 함께 고려해, 향후 확장성 있는 비주얼 아이덴티티를 완성했다.
이순수 티웨이브 CMO는 “이번 BI 리뉴얼은 단순한 디자인 변화가 아니라, 우리가 함께 만들어가는 ‘성장의 습관’을 상징적으로 담아낸 결과물”이라며 “소셜 핀테크 플랫폼으로서 사용자와 함께 성장하며, 일상 속 긍정적인 변화를 만들어가는 브랜드로 발전해 나가겠다”고 말했다.
아임인은 이번 BI 리뉴얼을 시작으로 앱 서비스, 콘텐츠, 커뮤니케이션 등 브랜드 전반의 톤앤매너를 순차적으로 리뉴얼할 예정이다. 공식 SNS 채널을 통해 로고 제작 스토리와 브랜드 메시지를 담은 영상을 공개하고 ‘함께 성장하는 습관’이라는 주제로 다양한 캠페인도 전개할 계획이다.
