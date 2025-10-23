AI와 대화하듯 “1시간 뒤 제습기 틀어줘”

LG전자는 집 안 가전과 전자기기들을 통합해 관리할 수 있는 스마트홈 허브 ‘LG 씽큐 온’(사진)을 출시한다고 22일 밝혔다. LG 씽큐 온과 연동해 제어할 수 있는 온도 센서, 스마트 전구, 도어락 등 LG 사물인터넷(IoT) 기기들도 함께 선보인다.
류재철 LG전자 HS사업본부장(사장)은 “생성형 인공지능(AI)을 통해 가전을 제어하고, (AI가)고객에게 필요한 서비스를 제안할 수 있다”고 LG 씽큐 온의 특징을 소개했다. LG 씽큐 온에 탑재된 AI는 단순 문답뿐만 아니라 맥락을 이해한 대화가 가능한다. 예를 들어 사용자가 외출할 때 “에어컨 끄고 청소기 돌려줘. 그리고 1시간 뒤 제습기 틀어줘”라는 여러 명령을 내려도 이를 모두 기억하고 수행할 수 있다. 아울러 사용자의 평소 생활 습관에 맞춰 에어컨 온도 설정이나 취침 전 조명 밝기를 알아서 조절해 줄 수도 있다.
LG전자는 온라인 브랜드숍을 비롯해 다양한 온·오프라인 채널에서 LG 씽큐 온과 LG IoT 기기를 국내에 순차적으로 판매한다. LG 씽큐 온의 출하가는 24만6000원이다. LG IoT 기기는 제품에 따라 4만∼51만3000원으로 구성됐다. LG전자는 “IoT 기기 연결이 익숙하지 않은 고객들을 위해 씽큐 온 구매 시 요청하면 전문 엔지니어가 방문해 맞춤형으로 설치해 준다”고 했다.
