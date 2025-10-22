“김밥 패딩은 그만”… 프리미엄 다운 ‘히마’로 골라입는 재미

[DA 스페셜] 블랙야크
고어텍스 윈드스토퍼-웰딩 공법 등
‘고기능성 다운 재킷’ 라인업 완성
푸퍼 다운-야상 스타일 롱 다운 등
디자인 다양한 변주, 선택 폭 넓혀
해가 갈수록 봄과 가을이 점점 짧아지며 사람들이 겨울 준비를 시작하는 시기가 앞당겨지고 있다. 추석 연휴 이후 이어지는 가을 장마에 기온도 급격히 떨어지며 다가올 겨울을 따뜻하게 나기 위해 아우터를 새로 장만하려는 움직임이 분주해졌다. 여기에 패셔너블한 느낌과 탁월한 보온성을 고루 갖춰 한겨울까지 따뜻하게 입을 수 있는 나만의 ‘제철 코어(제철+Core, 특정 계절에만 즐길 수 있는 패션, 음식 등 라이프스타일)’ 아이템을 찾는 이들의 눈을 사로잡은 다운 재킷이 있다.
고기능성 글로벌 아웃도어 브랜드 블랙야크는 겨울 시그니처 시리즈 ‘히마 다운’을 새로 공개하며 다운 재킷 시장 공략에 나섰다. 블랙야크는 히말라얀 오리지널 정체성과 기술력을 담은 다운 재킷 시리즈 히마 다운을 매년 선보이고 있다. ‘눈이 머무는 곳’ 이라는 어원을 가진 히말라야에서 영감을 받아 블랙야크만의 기술력을 아낌없이 구현한 프리미엄 다운 재킷 라인이다.
올해 새롭게 돌아온 히마 다운 시리즈는 고어텍스 윈드스토퍼 소재를 사용해 강력한 방풍 및 보온성이 강점이다. 여기에 정전기를 방지하고 온기를 유지해주는 그래핀 안감까지 더해 춥고 건조한 겨울에도 걱정 없이 따뜻하게 착용할 수 있다. 트렌디한 쇼트 기장부터 한겨울 내내 입을 수 있는 코트형, 야상형 롱다운까지 다양한 디자인과 길이로 선택의 폭을 넓혔으며 후드 퍼, 금속 허리 벨트 등 제품마다 고급스러운 디테일을 더했다.
시리즈 대표 제품 중 하나인 ‘히마 WSP 다운자켓’은 헝가리산 구스 다운 충전재를 사용해 한층 가벼운 무게를 자랑하면서도 풍성한 볼륨과 보온성을 제공한다. 히마 WSP 다운자켓 여성용 제품은 코트형 디자인으로 허리 벨트를 활용해 선호에 따라 다양한 실루엣 연출이 가능하다.
브랜드 모델 아이유는 화보 및 캠페인 영상에서 히마 WSP 다운자켓의 딥 토프 그레이 색상을 착용했다. 고급스러운 뉴트럴 브라운 컬러감과 풍성한 후드 퍼, 겉감 논퀼팅 디자인 등 부드러운 실루엣을 선보이며 깔끔하고 우아한 겨울 스타일링을 제안했다.
트렌디한 디자인의 ‘히마 WSP 푸퍼 다운자켓’은 털 빠짐과 옷 안의 열이 빠져나가는 것을 막아주는 웰딩 공법을 더했다. 여기에 RDS 인증을 받은 구스 다운 충전재와 몸판 봉제선에 심 테이프 처리 등 보온성과 내구성을 강화했다.
또 벌키한 실루엣이 매력적인 ‘히마 WSP 숏다운 자켓’부터 안퀼팅 디자인의 깔끔한 외관과 활동성을 고려한 길이의 ‘히마 WSP 미드 다운 자켓’, 야상 스타일로 다양한 코디에 안성맞춤인 RDS 인증 구스 다운 자켓 ‘히마 WSP 롱다운 자켓’ 등 다양한 니즈에 맞춰 선택할 수 있도록 다채로운 구성을 선보였다.
새로운 모습과 구성으로 돌아온 히마 다운 시리즈와 함께 블랙야크는 아이유의 겨울 캠페인 영상도 공개했다. 깊은 밤 설원 한가운데 우연히 마주한 포토 부스에서 아이유는 네컷 사진을 찍으며 히마 WSP 다운 자켓의 다양한 모습을 담아낸다. ‘입어보면 차원이 다르다’며 만족스러운 미소를 짓는 아이유의 모습으로 영상은 마무리된다.
블랙야크 관계자는 “일명 ‘김밥 패딩’ 등 다소 정형화됐던 겨울 아우터의 모습에서 벗어나 깔끔한 코트형, 캐주얼한 푸퍼, 야상형 등 다양한 디자인을 접목한 다운 재킷들이 더욱 인기를 얻고 있다”며 “블랙야크의 이번 히마 다운 시리즈는 고급스러움을 한층 강화하면서도 히말라얀 오리지널 정체성을 녹여낸 기술력으로 보온성의 퀄리티까지 높인 품격 있는 다운 재킷으로 신선함과 실용성을 겸비해 합리적인 소비를 중시하는 이들에게도 매력적인 선택지일 것”이라고 말했다.
