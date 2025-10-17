‘지배구조’ 리스크 한숨돌린 SK, AI 등 성장동력 집중

[최태원-노소영 재산분할 파기환송]
최태원, 트럼프 초청으로 美 출국
“우리 경제 기여 최선 다하겠다”
노소영측 “특별히 할 말 없다”
대법원이 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장 간의 이혼소송에서 2심 판결을 뒤집고 최 회장 측의 손을 들어주며 SK그룹은 안도의 한숨을 내쉬는 분위기다. 최 회장이 2017년 7월 법원에 이혼 조정 절차를 신청한 후 약 8년 만에 노 관장과의 재산 분할을 둘러싼 지배구조 리스크에서 어느 정도 벗어났기 때문이다.
최 회장은 당초 항소심(2심) 판결대로였다면 보유한 SK 지분 일부를 팔거나 담보로 대출을 받아야 하는 상황이었다. 항소심 재판부가 인정했던 노 관장 측 재산 분할 몫은 1조3808억 원이다. 당시 법원이 밝힌 최 회장의 재산은 3조9883억 원으로, 이 중 주식을 제외한 부동산, 현금 등 재산이 5000억 원 안팎으로 추정됐다. 최 회장은 6월 말 기준 SK㈜ 지분 17.9%를 보유하고 있으며 이를 통해 SK텔레콤, SK이노베이션 등 주요 계열사를 지배하고 있다.
재계는 이번 판결로 SK그룹이 노태우 정부 당시 부당 지원으로 그룹의 사세를 키웠다는 의혹을 덜 수 있을 것으로 평가하고 있다. 통신(SK텔레콤) 등 SK그룹의 주력 사업이 노 관장 부친인 노태우 전 대통령의 비자금 등 정부의 부당 지원으로 성장했다는 의혹이다. 항소심은 노 전 대통령의 부인 김옥숙 여사가 보관한 ‘선경 300억’ 메모 등을 근거로 SK에 비자금이 흘러갔고 SK그룹이 외형을 넓혀가는 과정에 노 관장 측이 기여한 몫이 크다고 판단했다. 하지만 대법원이 항소심 판결을 파기 환송하면서 SK그룹은 경영권 리스크를 크게 덜어낼 수 있게 됐다.
최 회장 본인도 개인사 대신 인공지능(AI) 사업 확장 등 그룹 경영의 당면 과제에 더 집중할 수 있게 됐다. 앞서 SK그룹은 AI, 반도체를 핵심 성장동력으로 삼아 2030년까지 총 82조 원을 투자하겠다는 계획을 밝힌 바 있다. SK 관계자는 “이번 판결로 비자금으로 SK그룹이 성장했다는 오해가 해소돼 구성원의 명예, 긍지가 회복되길 바란다”며 “그룹은 앞으로 경영에 매진할 방침”이라고 말했다.
최 회장은 손정의 일본 소프트뱅크 회장으로부터 도널드 트럼프 미국 대통령의 별장 마러라고에 초청을 받아 이날 서울 김포비즈니스항공센터를 통해 출국했다. 최 회장은 출국 직전 기자들을 만나 “어려운 경제 현안이 상당히 많다”며 “최선을 다해 우리 경제에 기여하도록 열심히 하겠다”고 말했다. 판결에 대해선 “더 이상 할 말이 없다”고 했다. 노 관장 측 변호인은 “특별히 드릴 말씀이 없다”고 말했다.
댓글 0