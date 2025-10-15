성과따라 직원에 주식 보상… 이재용의 ‘인재 확보’ 결단

[삼성전자 3년만에 분기 최대 실적]
3년뒤 주가 상승 연계 자사주 지급
실리콘밸리처럼 주주가치도 제고
삼성전자가 임직원들의 동기부여를 위해 성과연동주식보상(PSU) 제도를 시행하기로 했다. 반도체 업황 상승기가 장기간 이어지는 ‘슈퍼사이클’이 임박한 상황에서 우수 인재를 확보하고 주주가치를 제고하기 위한 이재용 회장(사진)의 의지가 담긴 것으로 풀이된다.
14일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 이날 임직원들에게 PSU 제도를 시행하겠다고 공지했다. 이 제도는 향후 3년 동안의 주가 상승 폭에 따라 모든 임직원에게 소정의 자사주를 지급하는 것이 골자다. 다만 3년 동안 삼성전자의 주가가 많이 올라야 임직원들이 받아 가는 보상이 커지게 된다.
3년 뒤 지급되는 자사주 규모는 직급에 따라 차등을 뒀다. 삼성전자는 우선 사원·대리급인 ‘CL 1·2’ 직원에게는 200주를, 과장·차장·부장급인 ‘CL 3·4’ 직원들에게는 300주를 지급할 것을 약정했다. 약정된 주식을 기준으로 3년 뒤 주가 상승 폭에 따라 실제로 지급할 주식의 수량을 확정하고 2028년부터 3년간 균등 분할 지급하는 방식이다.
실제 지급될 주식은 2025년 10월 15일의 ‘기준 주가’와 3년 후인 2028년 10월 13일의 주가를 비교해 확정된다. 여기서 기준 주가는 기준일(15일) 전일로부터 1주일, 1개월, 2개월 거래량 가중평균 주가의 산술평균으로 계산한다. 14일 종가 기준 8만5300원 정도로 추산된다.
이에 따라 주식 상승률이 △20% 미만이면 약정한 주식의 0배 △20∼40% 미만이면 0.5배 △40∼60% 미만이면 1배 △60∼80% 미만이면 1.3배 △80∼100% 미만이면 1.7배 △100% 이상이면 2배가 지급된다. 부장급 직원을 예로 들면, 기준 주가를 8만5300원으로 계산했을 때 3년 뒤 주가가 11만9420원(40% 상승)일 경우 약정한 300주를 모두 지급받을 수 있다. PSU 보상은 1년 동안의 단기 성과를 기준으로 지급하던 기존 초과이익성과급(OPI)과는 별도다.
PSU는 미국 실리콘밸리 기업들이 많이 사용하는 성과 보상 방식으로 알려져 있다. 회사의 성장과 직원 개개인의 성장이 비례한다는 장점이 있다. 삼성전자가 이 같은 성과 보상 체계를 도입한 건 반도체 슈퍼사이클이 임박한 상황에서 임직원들에게 성장의 동기를 부여하고 갈수록 치열해지는 우수 인재 영입전에서 우위를 차지하겠다는 경영진의 의도로 풀이된다.
이와 별개로 삼성전자는 2026년부터 임원이 아닌 일반 직원도 원하는 경우 OPI의 최대 50%를 현금이 아닌 주식으로 선택해 지급받을 수 있도록 했다.
