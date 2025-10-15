절제된 우아함과 일관된 미학… 조르조 아르마니의 50년

[패션 NOW]
지난달 4일 향년 91세로 별세… ‘이탈리아 패션 제왕’으로 불려
올해 브랜드 창립 50주년 맞아… 방대한 디지털 아카이브 남겨
매년 패션위크로 떠들썩하던 밀라노의 가을은 올해 유난히 고요했다. 회색빛 하늘 아래, 도심 전광판마다 한 남자의 사진이 걸렸다. 백발에 고요한 눈빛, 언제나처럼 완벽히 각 잡힌 슈트. 밀라노를 패션의 수도로 이끈 조르조 아르마니였다. 9월 4일(현지 시간) 그가 향년 91세로 세상을 떠난 뉴스로 밀라노는 잠시 숨을 죽였다. ‘레 조르조(Re Giorgio·조르조 왕)’라는 애칭이 증명하듯 그는 이탈리아 패션의 상징이자 우아한 테일러링의 대명사였다. 남성복이 이토록 고매할 수 있을까 싶을 만큼 그가 반세기 동안 써내려 온 미학은 지금도 살아 숨쉬고 있다.
1934년 이탈리아 피아첸차에서 태어난 그는 스무 살 때까지만 해도 의사를 꿈꾸는 의대생이었다. 대학에서 3년간 의학을 공부한 뒤 군 복무를 마치고 밀라노의 백화점 라리나셴테에서 일하며 진로를 틀었다. 이후 상품 바이어를 거쳐 디자이너의 길로 들어선 그는 1960년대 중반 니노 체루티가 운영하는 남성복 브랜드 히트맨에서 크리에이터로 일하며 실력을 쌓았다. 그곳에서 인생의 동반자이자 사업 파트너가 될 세르조 갈레오티를 만나면서 자신의 이름을 건 레이블을 꿈꾸기 시작한다.
1975년 7월 24일 두 사람은 마침내 밀라노에 조르조 아르마니를 세웠다. 그해 첫 밀라노 컬렉션에서 선보인 부드럽게 몸을 감싸는 비구조적 재킷은 기존의 딱딱한 슈트에 대한 통념을 뒤흔들었다. 이 혁신적인 재킷은 미국 백화점인 바니스뉴욕 바이어의 눈에 띄어 미국 시장에 진출했고, 세계 무대로의 도약에 성공했다.
1980년대에 접어들면서 아르마니는 전성기를 맞이한다. 1980년 할리우드 영화 ‘아메리칸 지골로’에서 리처드 기어가 입은 아르마니 슈트는 남성 패션의 새 지평을 열었다. 뻣뻣하지 않으면서도 우아하고, 자신감 넘치면서도 과시적이지 않은 새로운 남성상의 탄생이었다. 그는 ‘이탈리아 패션의 제왕’이라 불리며 세계적 디자이너의 반열에 올랐다. 동시에 여성복에서도 혁신이 일었다. 어깨 패드를 살린 매니시한 재킷과 단정한 스커트로 남성성과 여성성을 절묘하게 조율한 파워 슈트는 1980년대 커리어우먼의 상징이 됐다. “한번 사면 몇십 년씩 입는다”는 말이 나올 만큼 클래식의 대명사로 자리 잡았다.
아르마니는 절제된 미학을 바탕으로 향수, 호텔 등 라이프스타일 전반으로 제국을 확장하면서도 브랜드의 정체성을 잃지 않았다. 레드 카펫 스타들도 그에게 힘을 보탰다. 배우 줄리아 로버츠는 1990년 골든 글로브 시상식에서 아르마니의 남성복 정장을 그대로 골라 입어 화제가 됐다. 그는 “이 슈트야말로 내가 생각하는 격식 차림의 정수였다”고 회상했다.
패션계 거목들이 하나둘 은퇴하거나 저물어가는 사이에도 아르마니는 “은퇴는 3000년쯤 뒤에나 가능할지도 모른다”는 농담을 던질 만큼 열정적으로 일했다. 그는 90세를 앞둔 시기까지도 모든 컬렉션을 진두지휘하며 왕성하게 활동했다. “지칠 줄 모르고 마지막 날까지 회사를 위해, 새 프로젝트를 위해 헌신하며 일했다”는 아르마니그룹의 추도 성명이 그 사실을 말해준다.
그의 성공 비결은 단순하다. 유행을 좇지 않는, 시대를 초월하는 옷을 만든다는 신념. 생전에 그는 “나는 한시적인 유행에 맞추지 않는다. 남성과 여성의 경계를 허물며 시대가 바뀌어도 변치 않을 나만의 타임리스 클래식을 만든다”고 말하곤 했다. 우직한 일관성의 미학은 결국 시대를 관통했다.
브랜드 창립 50주년을 맞은 2025년 8월 그는 베니스 국제영화제에서 자신의 방대한 아카이브를 담은 디지털 플랫폼 ‘아르마니/아르키비오’를 선공개했다. 지난 50년을 대표하는 룩과 스케치, 광고 이미지 등을 담은 디지털 박물관인 셈이다. 동시에 밀라노에선 창립 50주년을 기념하는 대규모 전시 ‘조르조 아르마니: 밀라노, 페르 아모레’를 준비 중이었다. 그의 타계로 전시는 축하의 장이 아닌 거장을 추모하는 헌정 무대가 됐다.
그로부터 보름 뒤 2026 봄여름 여성 컬렉션이 밀라노 브레라 미술관 안뜰에서 열렸다. 부제는 ‘판텔레리아, 밀라노’. 그가 사랑한 섬, 판텔레리아의 낭만을 담은 이번 컬렉션은 바람에 녹아들 듯 얇은 직물에 모래 빛 베이지와 짙푸른 바다색, 싱그러운 녹색이 어우러진 자연의 팔레트로 구성됐다. 절제된 테일러링 위에 흐르는 듯한 드레스가 더해지며 아르마니식 우아함의 정수를 보여줬다. 피날레에는 한 모델이 디자이너의 얼굴을 크리스털 자수로 새긴 드레스를 입고 등장해 기립박수를 받았다. 그의 마지막 쇼는 영원한 아름다움에 대한 헌정이자, 완벽한 퇴장이었다.
별이 진 자리는 허전하다. 그러나 아르마니 제국을 지켜나갈 이들은 이미 다음 장을 써 내려갈 채비를 마쳤다. 아르마니는 생전에 자신의 유산이 옷의 언어로 계승되길 바랐다. 그가 남긴 거대한 디지털 아카이브는 젊은 세대 디자이너들에게 영감의 원천이 되어 작품 속에서 맥맥이 흐르고 있다. 패션계의 밤하늘엔 새로운 별들이 떠오르고, 그들 중 상당수는 아르마니가 닦아놓은 길 위를 걷고 있다.
