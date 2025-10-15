모팩스튜디오, 60억 원 투자 유치[톡톡 스타트업 뉴스]

■ 모팩스튜디오, 60억 원 투자 유치
인공지능(AI) 기반 콘텐츠 제작사인 모팩스튜디오(대표 장성호)가 알토스벤처스로부터 약 60억 원 규모의 투자를 유치했다고 13일 밝혔다. 이번 투자에는 알토스벤처스가 단독으로 참여했다.
모팩스튜디오의 창업자이자 대표인 장 감독은 한국 1세대 특수시각효과(VFX) 전문가다. ‘해운대’ ‘명량’ ‘스위트홈’ 등 다수의 유명 작품에서 컴퓨터그래픽(CG)을 담당했다.
모팩스튜디오는 한국 게임업계에서 발전한 언리얼 엔진을 영화 제작 파이프라인에 접목해 실시간 모의실험과 검수가 가능한 제작 환경을 구축했다. 이를 통해 제작 비용과 시간을 절감하면서도 완성도를 높였다. 알토스벤처스에 따르면 할리우드의 대형 스튜디오조차 아직 본격적으로 구현하지 못한 혁신으로 평가받는다고 한다. 또 AI 기반 가상 세트장 촬영 및 편집기법을 도입해 기존 제작 기간의 최대 30%를 단축할 만큼 콘텐츠 제작 전반에 AI의 활용을 확대하고 있다.
올해 4월에는 10여 년간 기획 및 제작한 예수의 일생을 다룬 장편 애니메이션 ‘킹 오브 킹스(King of Kings)’를 북미에 선보인 바 있다.
장 대표는 “이번 투자를 계기로 차기 장편 애니메이션 기획과 제작을 확대할 것”이라며 “AI와 버추얼 프로덕션 기반의 연구개발을 강화하고, 북미를 중심으로 한 글로벌 배급 네트워크 확장에 속도를 낼 계획”이라고 밝혔다.
