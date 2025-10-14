농어촌공사, 농지은행 ‘관심 지역 알림서비스’ 도입… 농민 정보 편의성↑

읍·면·동 최대 3곳 설정…매물 등록되면 문자·카톡 자동 발송
농업인 제안으로 만들어진 맞춤형 서비스
농지 탐색 시간 단축 기대
농지를 구하려는 농업인들이 이제 일일이 사이트를 확인할 필요 없이, 알림으로 새 매물을 받아볼 수 있게 됐다.
한국농어촌공사(사장 김인중)는 14일 농업인의 편의를 높이기 위해 ‘농지은행 관심 지역 농지 매물 알림서비스’를 새롭게 시작했다고 밝혔다.
이번 서비스는 농업인의 제안을 반영해 마련됐다. “관심 있는 지역에 매물이 언제 올라오는지 몰라 계속 확인해야 한다”는 현장의 의견이 제도 개선으로 이어졌다. 농업인은 ‘농지은행 통합포털’에 가입 후, 읍·면·동 단위로 최대 3곳의 관심 지역을 등록할 수 있다. 이후 해당 지역에 새로운 농지 매물이 올라오면 다음 날 오전 10시에 카카오톡 알림톡과 문자 메시지로 자동 안내된다.
정인노 한국농어촌공사 부사장은 “이번 서비스로 농업인이 필요한 농지를 더 손쉽게 찾을 수 있을 것이다. 이용 만족도가 높아질 것으로 기대한다. 앞으로도 고객과 현장의 목소리를 반영해 지속적인 혁신을 추진하겠다”고 말했다.
한편, 공사는 대표 누리집을 통해 ‘고객 제안’ 제도를 운영 중이다. 농업인 등 고객이 직접 의견을 제출할 수 있으며, 분기별 심사를 통해 우수 제안으로 채택될 경우 소정의 포상금을 지급한다.
