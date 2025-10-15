더블 역세권-대치동 학원가-백화점까지… 개발 호재는 ‘덤’

아크로 드 서초
지하 4층~지상 39층 1161가구… 전용 59㎡ 56가구가 일반분양
서초동 대표 재건축 중 마지막… 층간소음 최소 혁신 기술 도입
DL이앤씨가 서울 서초구 서초동 일원에 ‘아크로 드 서초’를 이달 내 공급할 예정이라고 밝혔다. 이 단지는 지하 4층∼지상 39층, 아파트 16개 동, 전용면적 59∼170㎡ 총 1161가구로 조성된다. 이 가운데 전용 59㎡ 56가구가 일반분양으로 공급된다.
아크로 드 서초는 서초동 내 대표적인 재건축 5개 단지 중 하나인 서초신동아 1, 2차 아파트를 재건축해 조성하는 단지다. 강남 핵심 지역에 입지해 교통과 학군, 생활 편의시설 등 우수한 주거 환경을 갖춘 데다 DL이앤씨의 하이엔드 브랜드 ‘아크로’가 적용된 단지로 차별화된 상품성이 돋보인다. 특히 분양가상한제 적용으로 합리적인 가격에 선보일 전망이다.
2호선·신분당선 더블 역세권… 생활권 우수
아크로 드 서초는 지하철 2호선과 신분당선역인 강남역까지 직선거리로 약 600m에 위치한다. 지하철 2·3호선 교대역과 3호선 양재역도 가깝다. 강남을 대표하는 강남대로와 테헤란로, 경부고속도로(서초 나들목) 등으로 접근이 쉽다. 강남역에서 광역버스와 공항버스 등을 이용하면 수도권 곳곳으로 편리하게 이동할 수 있다.
뛰어난 학군도 주목을 받는다. 단지는 서이초와 맞닿아 있으며 길 건너편에는 서운중이 위치한 학세권 단지다. 교육 1번지라 불리는 대치동 학원가도 인근에 위치해 뛰어난 교육 환경을 갖췄다.
다양한 편의시설도 누릴 수 있다. 신세계백화점 강남점과 이마트, 코스트코 등 대형 상업시설을 비롯해 예술의전당, 강남세브란스병원, 가톨릭대 서울성모병원, 한전아트센터 등이 단지 반경 2㎞ 내에 위치한다.
경부간선도로 지하화 사업 등 개발 호재
아크로 드 서초는 주변으로 굵직한 개발이 이어지고 있어 미래 가치가 기대된다. 인근 옛 국군정보사사령부 부지에 ‘서리풀복합개발’ 사업이 진행 중이다. 서울시와 서초구에 따르면 이곳에 업무복합단지와 미술관, 박물관, 공연장 등이 들어선다. 오는 2030년 준공이 목표다.
‘경부간선도로 지하화 사업(양재∼한남)’도 주목할 만하다. 사업이 완료되면 잠원 나들목부터 한남대교 남단까지의 상습적인 교통 정체 완화로 통행 시간 단축이 기대된다. 지하화에 따라 지상부에는 보행이 가능한 친환경 복합문화공간이 들어설 전망이다.
아크로만의 하이엔드 조경 및 커뮤니티
아크로 드 서초는 DL이앤씨의 아크로 브랜드를 적용한 만큼 높은 상품성과 차별화된 설계가 돋보인다. 아크로는 부동산 플랫폼 다방의 ‘하이엔드 아파트 브랜드 선호도 조사’에서 4년 연속 1위를 차지한 바 있다.
단지에는 아크로의 정체성을 담은 ‘아크로 가든 컬렉션’이 적용된다. 단순한 녹지 공간을 넘어 입주민의 품격 있는 삶을 고려한 조경 설계가 이뤄진다. 단지 품격을 올려주는 웰컴가든, 일상 속 여유를 담은 수경형 정원 워터오르간 램프가든, 물소리를 들으며 휴식하는 티라운지 캐스케이드 램프가든 등 다채로운 테마의 조경 공간이 단지 곳곳에 배치된다.
하이엔드 커뮤니티 ‘클럽아크로’에는 프라이빗 스크린골프 라운지와 스크린골프룸, 실내수영장, 사우나, 피트니스, 필라테스룸 등 입주민의 웰니스 라이프를 위한 공간이 마련된다. 또한 실내놀이터인 키즈 라운지, 안전한 등하원을 위한 키즈 스테이션, 개인 독서실 스타일의 프라이빗 스터디룸 등 다양한 공간이 조성된다. 특히 특별한 휴식을 제공하는 스카이라운지(2개소)가 설치되며 단지별 특화 시설인 그랜드 라이브러리와 비거리 골프룸, 올데이 다이닝까지 아크로만의 최상위 라이프스타일에 걸맞은 차별화된 커뮤니티도 조성돼 입주민들의 자부심을 높여줄 계획이다.
층간소음 최소화 혁신 기술 도입
아크로 드 서초에는 층간소음을 대폭 줄여주는 ‘D-사일런트 플로어’가 적용된다. 이 기술은 소음과 진동을 최소화하는 마감 모르타르 및 완충재 등 DL이앤씨만의 혁신 기술을 집약해 만든 층간소음 저감 바닥 구조다. 여기에 단지에는 층간소음 알림 시스템인 ‘D-사일런스 서비스’도 도입된다. 이 서비스는 아파트 거실에 설치된 센서가 일정 수준 이상의 바닥 진동을 감지하면 월패드로 자동 알림을 보낸다. 층간소음을 예방하는 효과와 함께 이웃 간 분쟁 해결에도 실질적인 도움을 준다.
이 외에도 단지에는 각 세대 내에서 편리하게 처리할 수 있는 음식물쓰레기 자동이송설비(소용량 투입구)가 설치된다. 여기에 지열 시스템, 태양광발전 시스템 등 커뮤니티와 공용부의 관리비 절감을 돕는 에너지 절약 시스템도 적용된다.
아울러 아크로 드 서초는 가구당 1.58대(단지별 상이)에 달하는 강남에서 보기 힘든 넉넉한 주차 공간을 확보했다. 이를 스마트 시스템과 연계해 편리한 주차를 돕는 ‘AI 주차유도 관제시스템’도 적용된다.
DL이앤씨 관계자는 “아크로 드 서초는 ‘서초2동 독수리 5형제’로 불리는 재건축 단지의 마지막 단지로 고객의 큰 관심을 받아왔다”며 “그동안 강남에서 아크로가 분양 시장에 한 획을 그어왔던 만큼 이번에도 새로운 이정표를 만들어낼 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
한편 아크로 드 서초는 사이버 주택전시관으로 운영될 예정이다. 입주는 오는 2029년 1월 예정이다.
댓글 0