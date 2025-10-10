미쉐린, 맛집 미슐렝 이어 숙박평가 ‘키(KEY)’ 출범… 국내 5성호텔 모두 최고등급 탈락

세계적인 레스토랑 가이드인 미쉐린 가이드는 첫 번째 글로벌 ‘미쉐린 키 (MICHELIN Key)’ 셀렉션을 출범했다고 10일 밝혔다. ‘미쉐린 키’는 미쉐린이 선정한 탁월한 숙박 경험을 제공하는 호텔에 부여되는 평가로, 전 세계 2457곳이 이름을 올렸다. 한국에서는 총 8곳의 호텔이 처음으로 선정됐다.
미쉐린가이드에 따르면 이번 발표는 프랑스, 이탈리아, 스페인, 일본, 미국, 태국, 멕시코, 캐나다 등 15개 주요 여행지에서 진행된 미쉐린 키 프로젝트의 글로벌 확장판이다. 미쉐린은 이미 추천 중인 전 세계 7000여 개 호텔을 대상으로 디자인, 서비스, 입지 등을 종합 평가해 미쉐린 키를 부여했다.
미쉐린 키는 별 세 개로 구성된 등급 체계로 3키가 최고 등급, 1키가 우수 등급을 의미한다. 이번 셀렉션에서는 미쉐린 1키 1742곳, 2키 572곳, 3키 143곳이 포함됐다. 미쉐린 가이드 측은 “엄격한 기준을 기반으로 디자인·서비스·입지 측면에서 특별한 숙박 경험을 제공하는 호텔을 기리기 위한 것”이라고 설명했다.
그웬달 뿔레넥(Gwendal Poullennec) 미쉐린가이드 인터내셔널 디렉터는 “미쉐린 스타가 세계에서 가장 특별한 레스토랑을 기념하듯, 미쉐린 키는 디자인과 서비스, 입지가 조화를 이루는 호텔을 조명하기 위한 제도”라면서 “안목 있는 여행자에게 잊지 못할 숙박 경험을 제공하는 곳을 소개하고자 한다”고 말했다.
한국에서는 8곳의 호텔이 미쉐린 키 셀렉션에 포함됐다. 2키 등급에는 시그니엘 서울과 시그니엘 부산이 선정됐다. 시그니엘 서울은 롯데월드타워 76층부터 101층에 위치해 도심과 산의 파노라마 전망을 제공하며 시그니엘 부산은 해운대 해변과 미포항을 조망할 수 있는 고층 스위트룸과 스파 시설을 갖췄다.
1키 등급에는 서울신라호텔, 조선팰리스, 파라다이스시티 아트파라디소, 페어몬트앰배서더 서울, 포시즌스호텔 서울, JW메리어트제주 리조트&스파가 포함됐다. 서울신라호텔은 한국적 전통미와 현대적 감각이 조화를 이룬 디자인으로 평가받았고 조선팰리스는 백 년의 호텔 유산을 계승한 공간으로 소개됐다.
파라다이스시티의 부티크 호텔 ‘아트파라디소’는 공항 인근 입지와 예술적 감각을 살린 인테리어가 특징이다. 페어몬트앰배서더 서울은 한강 조망과 루프톱 다이닝, 스파를 갖춘 도심형 호텔로 꼽혔다. 포시즌스호텔 서울은 현대적 세련미와 전통적 품격을 갖춘 객실, 수준 높은 레스토랑 운영으로 주목받았다. JW메리어트제주 리조트&스파는 한옥의 미감과 제주 자연을 현대적으로 재해석한 디자인으로 선정됐다.
