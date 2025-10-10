[부동산 캘린더]동작-서초-영등포… 가을 분양 ‘활기’

연휴 이후 수도권 분양 잇달아
‘아크로 드 서초’ 등 강남권 ‘눈길’
이수-신길에서도 대단지 공급
추석 연휴 이후 10월에만 전국에서 5만 채 넘는 아파트가 분양되는 가운데, 서울 강남권 등 수요자들의 관심이 많은 단지가 잇달아 분양을 앞두고 있다. 최근 수도권 집값이 오름세를 보이면서 이들 민간 분양 아파트로 수요자들의 관심이 쏠릴 것으로 보인다.
9일 한국부동산원 청약홈에 따르면 서울 동작구 사당동 ‘힐스테이트 이수역 센트럴’은 14일 특별공급, 15일 1순위 청약을 진행한다. 힐스테이트 이수역 센트럴은 사당3동지역주택조합 단지로 11개 동(지하 4층∼지상 25층) 931채 규모다. 일반분양은 전용면적 44∼84㎡ 170채가 공급된다. 입주 예정일은 2028년 4월이다. 도보권에 서울 지하철 4호선 총신대입구역과 7호선 이수역이 있어 교통 편의가 높다. 단지 주변에는 남성초와 삼일초가 맞닿아 있고 삼일공원과 쇼핑 시설 등 생활 인프라가 마련돼 관심이 몰리고 있다.
서초구 서초동 ‘아크로 드 서초’도 이달 분양을 앞두고 있다. 서초신동아 1·2차를 재건축해 16개 동(지하 4층∼지상 39층) 1161채 규모로 짓는 단지다. 단지를 강남역, 교대역, 남부터미널역, 양재역이 둘러싸고 있고, 서이초와 서운중 등 학교도 인접해 있다. 인근에 강남 업무지구와 상업시설이 조성돼 있어 생활 편의성도 높다. 일반분양으로는 전용 59㎡ 56채가 나온다. 3.3㎡(약 1평)당 분양가는 7814만 원으로 결정돼 59㎡의 경우 20억 원대에 분양될 것으로 예상된다. 분양가상한제가 적용된 가격으로 인근 같은 면적 시세가 30억 원을 훌쩍 넘는다는 점을 감안하면 10억 원가량의 시세차익이 기대되는 단지다.
10월 이후에도 강남권 단지의 분양이 계획돼 있다. 서초구 반포동 ‘반포 래미안 트리니원’은 반포주공 1단지 3주구를 재건축해 17개 동(지하 3층∼지상 35층) 2091채 규모로 조성되는 단지다. 이 중 전용 59·84㎡ 506채가 일반분양된다. 분양가상한제 적용 지역 중 역대 가장 높은 가격인 3.3㎡당 8484만 원으로 일반분양가가 정해지면서 관심이 몰리고 있다. 전용 84㎡ 기준 분양가가 27억∼29억 원 수준으로 주변 시세보다 30억 원가량 낮을 것으로 보인다.
영등포구 신길동에서는 ‘더샵 신풍역’ 전용 51∼84㎡ 332채가 10월 중 일반분양으로 나올 것으로 예상된다. 서울 지하철 7호선 신풍역 역세권으로 내년에는 신안산선 신풍역이 개통될 것으로 전망된다. 이 경우 1호선 영등포역까지 두 정거장 거리로 영등포역 편의시설을 편리하게 이용할 수 있다. 2호선 신도림역과도 가까운 편이다.
부동산R114에 따르면 경기에서도 10월 중 2만3328채가 분양될 것으로 전망된다. 광명시 광명동 힐스테이트광명11(4291채), 파주시 서패동 운정아이파크시티(3250채), 안양시 만안구 안양동 안양자이헤리티온(1716채), 평택시 장안동 브레인시티비스타동원(1600채) 등 1000채 이상 대단지가 여럿 분양된다. 인천은 미추홀구 학익동 시티오씨엘8단지(1349채)와 미추홀구 용현동 인하대역수자인로이센트(1199채) 등 2개 단지에 2548채가 공급된다.
수도권 외 지역에서는 충북(3337채), 광주(3216채), 부산(2700채), 충남(2370채), 경북(2197채), 경남(1926채), 대전(1429채) 등 2만910채가 분양한다. 충북 청주시 흥덕구 신봉동 두산위브더제니스청주센트럴파크(1618채), 충남 서산시 예천동 트리븐서산(829채), 대전 유성구 도룡동 도룡자이라피크(299채) 등이 나온다.
업계 관계자는 “연휴 직후 분양 일정이 몰릴 가능성이 있어 청약을 준비하는 수요자들은 일정과 입지, 브랜드, 분양가 등을 비교해 전략적으로 접근하는 것이 중요하다”고 말했다.
