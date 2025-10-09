젠슨 황 “엔비디아 기적 이민자 덕, 美H1B 수수료 올라도 회사가 부담”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·사진)가 미국 정부의 전문직 취업 비자(H1B) 수수료 인상 이후에도 회사가 직원들의 관련 비자 비용을 모두 부담하겠다는 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.
8일(현지 시간) 로이터통신은 황 CEO가 직원들에게 메시지를 보내 도널드 트럼프 미국 대통령의 행정명령 이후에도 회사가 H1B 관련 모든 비용을 부담할 것이라고 말했다고 보도했다. 앞서 트럼프 대통령은 H1B 신규 발급 건당 10만 달러(약 1억4186만 원)의 수수료를 부과하겠다고 밝히고 관련 행정명령에 서명한 바 있다. 로이터는 “황 CEO의 메시지는 인도와 중국 등 출신의 기술직 종사자들을 안심시키기 위한 것”이라고 설명했다.
로이터에 따르면 황 CEO는 직원들에게 보낸 메시지에서 “저는 엔비디아에서 일하는 많은 이민자 중 한 명으로서 미국에서 찾은 기회가 우리 삶에 큰 영향을 미쳤다는 것을 알고 있다”며 “전 세계의 훌륭한 동료들과 여러분 모두가 만들어낸 엔비디아의 기적은 이민 없이는 불가능했을 것”이라고 강조했다. 이어 그는 “합법적 이민은 미국이 기술과 아이디어 분야에서 계속 선두를 유지하는 데 필수적”이라고 덧붙였다. 다만 엔비디아 측은 로이터의 관련 문의에 답변을 거부했다.
