스페인도 사로잡은 K-푸드 홍보관… 對스페인 수출 31.2% ↑

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 문화체육관광부 등 관계 부처가 합동으로 개최한 ‘2025 K-EXPO : All about K-Style’에서 K-푸드 홍보관 운영을 성황리에 마무리했다고 2일 밝혔다.
스페인 마드리드 도심의 대표 문화예술 공연장인 ‘아르테스 예술센터’에서 운영된 K-푸드 홍보관은 김치, 라면, 고추장 등 소스류와 음료를 현지 소비자들에게 선보였다.
특히 현지 젊은 세대의 관심을 받고 있는 떡볶이, 만두 등과 간편식을 활용한 마켓테스트가 진행됐다. 또한 ‘쿠킹 아틀리에’ 프로그램에서는 참가자들이 직접 겉절이를 담그며, 한국산 고춧가루와 김치의 특징을 배우고, 발효식품의 건강 효능을 체험하는 기회도 제공됐다.
유명 셰프의 쿠킹쇼도 이어졌다. TV쇼 ‘마스터셰프 코리아’ 시즌1 준우승자이자 넷플릭스 ‘흑백요리사’로 알려진 박준우 셰프는 유럽의 비건 트렌드를 반영해 고추장 나물 비빔밥과 오미자청·매실청을 활용한 한국식 화채 음료를 선보였다.
전기찬 aT 수출식품이사는 “K-푸드는 고유의 깊은 풍미와 건강함을 앞세워 글로벌 트렌드 중 하나로 자리잡고 있다”며 “앞으로도 매운맛을 즐기는 스페인을 비롯해 남유럽 각국의 시장 특색을 살려 K-푸드 수출 확대에 필요한 지원을 지속적으로 이어가겠다”라고 말했다.
한편 최근 스페인에서는 한국 문화 전반의 인기가 높아지면서 K-푸드에 대한 관심도 함께 커지고 있다. 실제로 지난 8월 말 기준 대(對)스페인 K-푸드 수출액은 전년 대비 31.2% 증가한 4694만 달러를 기록했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
