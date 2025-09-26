챗GPT ‘아침 브리핑’ 도입…이용자 관심 파악해 요약카드 제공

프로요금제 구독자용 ‘펄스’ 선보여
오픈AI가 매일 아침 이용자에게 맞춤형 브리핑을 제공하는 기능을 챗GPT에 도입했다.
25일(현지 시간) 오픈AI는 챗GPT 내에 ‘펄스(Pulse)’라는 새로운 기능을 도입한다고 자사 블로그를 통해 밝혔다.
펄스는 매일 밤 이용자의 채팅 기록과 피드백 등을 종합해 이용자의 관심을 파악한 뒤 맞춤형 리포트를 생성하고, 다음 날 아침 5~10개의 요약 브리핑을 제공한다. 이용자가 아침에 일어나 소셜미디어나 뉴스 앱 대신 챗GPT로 하루를 준비할 수 있도록 돕는 것이다.
리포트는 인공지능(AI)이 생성한 이미지와 텍스트를 담은 카드 형태로 표시된다. 이용자는 각 카드를 클릭해 전체 내용을 확인하고 챗GPT에 추가로 내용을 질문할 수 있다. 리포트 내용은 특정 주제에 대한 기사를 요약한 것일 수도 있고 이용자의 상황에 따라 더욱 개인화된 내용을 담은 것일 수도 있다.
펄스는 외부 애플리케이션과 연동하는 챗GPT 커넥터 기능과 호환돼 이용자가 구글캘린더 및 지메일 등의 앱과도 연결할 수 있다. 이 경우 펄스가 밤새 이메일을 분석해 아침에 가장 중요한 메시지를 표시하거나 캘린더에 일정을 생성한다.
이번 기능은 이날부터 월 200달러의 ‘프로’ 요금제 구독자에게 제공된다. 오픈AI는 향후 모든 챗GPT 사용자에게 해당 기능을 제공할 예정이다.
오픈AI의 신규 애플리케이션 부문 최고경영자(CEO)인 피지 시모는 블로그를 통해 “우리는 지금까지 가장 부유한 계층만 누릴 수 있었던 수준의 지원을 모든 사람이 이용할 수 있게 하는 AI를 개발하고 있다”며 “챗GPT 펄스는 그러한 방향으로 나아가는 첫걸음”이라고 말했다.
김하경 기자 whatsup@donga.com
