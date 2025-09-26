재계 “청년고용 늘린 기업에 세제 지원을”

한경협, 주요그룹 CHO 간담회
국내 기업의 고용 여력이 악화한 상황에서 청년 고용 증가를 위해 세제 혜택 등의 정부 지원이 필요하다는 주장이 나왔다. 25일 한국경제인협회는 서울 영등포구 FKI타워 콘퍼런스센터에서 ‘청년 일자리 개선을 위한 주요 그룹 간담회’를 개최했다. 간담회에는 삼성, SK, 현대자동차, LG를 포함해 총 21개사 최고인사책임자(CHO)들이 참석했다.
국내 기업들은 실적 저하 등으로 인해 추가적인 인력 투자가 어려운 상황에서 청년 고용을 늘리기 위해 정부의 적극적인 지원이 필요하다고 입을 모았다.
한경협은 “청년 고용 확대를 위해 세제 지원 등 인센티브 확대와 노동시장 유연화, 정년 연장 속도 조절 등 정부 지원이 뒷받침되어야 한다는 의견이 나왔다”며 “간담회에 나온 내용을 정리해 정부에 정책 과제로 제안할 것”이라고 전했다.
