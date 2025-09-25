뉴트랙, 뉴트랙플러스로 새출발… 퀵커머스·당일배송 본격 진출

소상공인 상생 배달대행 플랫폼 뉴트랙이 ‘뉴트랙플러스’로 새롭게 리브랜딩했다고 25일 밝혔다.
최근 비대면 소비 확산과 즉시 배송에 대한 수요가 급증함에 따라 뉴트랙플러스는 단순 배달대행을 넘어 퀵커머스와 당일배송 시장으로 사업을 확장하고 있다. 신속하고 편리한 생활 물류를 기반으로 배송 품목과 서비스 범위를 넓히고, 음식 배달은 물론 생활용품, 소형 가전, 서적 등 다양한 소화물을 당일 배송하는 것이다.
이처럼 뉴트랙이 배달대행사에서 토탈 라스트마일 기업인 뉴트랙플러스로 빠르게 전환할 수 있었던 배경에는 물류 현장에 대한 깊은 이해를 바탕으로 개발된 라스트마일 전용 바코드, QR 스캔 기능과 물류 최적화 맵이 있다. 이를 통해 협력사들은 물류 과정을 한층 효율적이고 체계적으로 운영할 수 있게 되었으며, 배송 오류율이 감소하고 처리 속도가 향상되면서 고객 만족도 또한 높아졌다. 또 실시간 데이터 공유를 통해 협력사와 라이더가 배송 수요를 정확히 파악하고, 최적의 동선을 기반으로 안정적인 운영이 가능해졌다.
뉴트랙플러스 이창일 CTO는 “뉴트랙플러스는 기존 음식배달과 물류배송을 단일 앱에서 통합 관리할 수 있도록 설계 및 고도화하였으며, 이를 통해 서비스 간 전환이 자유롭고 데이터가 통합 관리되어 운영 효율성 향상과 비용 절감을 기대할 수 있다”고 밝혔다. 이어 “QR 스캔 기능과 물류에 최적화된 맵을 제공하여 라이더에게 최적 동선과 배송 예정 시간을 실시간으로 안내함으로써 배송 품질과 사용자 만족도를 동시에 향상시켰다”며 “앞으로도 현장의 피드백을 적극 반영해 서비스 품질을 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.
뉴트랙플러스 박성수 CBO는 당일배송 시장 진출 배경으로 급성장하고 있는 퀵커머스 라스트마일 시장을 지목했다. 그는 “뉴트랙플러스는 기존 배달대행 인프라를 적극 활용해 서울 25개 구 전역에 거점을 확보했으며, 이를 기반으로 배송 속도를 높여 1~2시간 배송을 성공적으로 수행하고 있다”고 전했다.
뉴트랙플러스는 기존 현장에서 사용 중인 배달대행 플랫폼이나 프로그램과 관계없이 자체 물류 물량과 시스템을 공급해 독자적인 수행망을 구축했으며, 이는 업계에서 보기 드문 성과로 평가된다.
뉴트랙플러스 박주용 상무는 “음식 배달을 넘어 당일배송과 퀵커머스로 고객 가치를 극대화하고, 한층 더 편리한 서비스를 제공하겠다”며 “소상공인과 소비자가 함께 성장할 수 있는 라스트마일 생태계 구축에 앞장서겠다”고 포부를 밝혔다.
앞으로도 뉴트랙플러스는 다양한 파트너사와의 협력을 강화하며, 수도권을 기점으로 당일배송 서비스 영역을 꾸준히 넓혀 나갈 방침이다.
댓글 0