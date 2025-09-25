“ERP 혁신 신기술로 AI 한계 넘어 지속적인 가치 창출”

영림원소프트랩, 2025 신제품 발표회
ERP 시스템에 AI 신기술 대거 접목… DX·AX 혁신, 차세대 플랫폼 공개
영업-인사 시스템 AI로 경쟁력 강화… 비개발자 두달만에 앱 개발 사례도
엔터프라이즈 솔루션 전문기업인 영림원소프트랩은 24일 서울 영등포구 여의도 페어몬트호텔에서 ‘2025 신제품 발표회’를 열고 인공지능(AI)과 사람 중심의 철학을 결합한 차세대 경영 플랫폼을 공개했다. 정보기술(IT) 업계 관계자와 고객사가 대거 참석한 이번 행사에서 영림원소프트랩은 △K-시스템 에이스 아이앤아이(K-System Ace I&I) △K-스마트 세일즈먼(K-SMART 세일즈먼) △에버온사람 등의 신제품과 혁신 사례를 발표했다. 또 디지털 전환(DX)과 경영 실행 최적화(AX)를 아우르는 새로운 비전을 함께 제시했다.
● “DX와 맞춤형 AX 결합될 때 기업의 지속 성장 가능”
권영범 영림원소프트랩 대표는 이날 개회사를 통해 AI 시대의 본질적인 과제를 짚고 AI의 한계와 인간의 역할에 대해 설명했다. 그는 “AI가 모든 것을 해결해 줄 것이라는 믿음은 마술이 실제라고 믿는 것과 같다”며 “경영이란 시스템을 통해 지속적으로 가치를 창출하는 일”이라고 말했다.
AI가 모든 것을 해결해 줄 수는 없고 DX와 맞춤형 AX가 결합될 때 기업의 지속적인 성장이 가능하다는 인식을 바탕으로 영림원소프트랩이 추구하는 시스템 중심 경영 철학을 강조한 것이다. 권 대표는 ‘K-System Ace I&I’ 등 회사의 차별화된 디지털 플랫폼을 직접 소개하기도 했다.
이날 여러 세션으로 나눠서 진행된 발표에서는 영림원소프트랩의 임직원들이 ‘시스템-AI-사람’의 융합을 핵심으로 하는 차세대 경영 플랫폼을 대거 공개했다.
두 번째 세션 발표에 나선 권오림 총괄과 이재철 수석의 경우 ‘K-System AI’의 비전을 제시했다. ‘K-System AI’는 대형언어모델(LLM)을 기반으로 고객의 데이터를 결합해 지능형 전사적자원관리(ERP) 시스템을 구현하는 전략이다.
두 사람은 “AI가 규칙 기반의 한계를 넘어 의미를 해석하고 의사결정까지 보완해야 한다”며 AI 가이드봇인 ‘K-봇(K-Bot)’과 사용자 워크플로 내 AI 역할 정의를 시연했다. 영림원소프트랩은 32년간 5만여 개의 업무 프로그램 커스터마이징 경험을 통해 산업별 맞춤형 AI를 제공해 온 바 있다. 이 같은 경험에 LLM 관련 기술력을 결합해 고객의 비즈니스를 가장 잘 이해하는 파트너로 자리매김한다는 계획이다.
● “AI 결합 솔루션, 전체 기업의 민첩성·효율성 향상”
이어진 발표에서는 박혜진 수석이 ‘플렉스튜디오’ 기반 DX·AX 사례를 소개했다. 그는 “진정한 DX는 단순히 새로운 시스템 도입이 아니라 일하는 방식의 변화”라고 정의하면서 현장에서 출발하는 DX·AX 혁신의 중요성을 강조했다. ‘플렉스튜디오’의 경우 로우코드 개발과 사용자경험(UX) 중심 설계를 통해 실질적인 변화를 설계하는 도구로 활용될 수 있다는 것이다.
연관 사례 발표에서는 △제조업체 오공의 주문관리 시스템 UX 혁신 △한미글로벌의 건설 현장 하자 관리 ‘펀치리스트 앱’ 개발 사례가 공유됐다. 특히 펀치리스트 앱의 경우 개발자가 아닌 임직원이 2개월 반 만에 애플리케이션(앱)을 완성한 경험을 통해 작은 불편 해결이 곧 진짜 DX 혁신임을 입증했다는 설명이다. 기존에는 건설 현장의 하자 이미지를 촬영한 다음 사무실에서 엑셀 문서를 작성해 시공사에 전달해야 했지만, 이 앱을 활용하면 실시간 이미지 등록과 시공사 확인이 가능하다는 것이다.
네 번째 세션 발표에 나선 조성환 수석은 ‘K-System Ace I&I’를 공개했다. 그는 기업들이 데이터 파편화와 보안 문제, 전문 인력 및 예산 부족 등으로 AI 도입에 어려움을 겪고 있다고 분석하며 ERP 중심 통합(Integrated)에 지능형(Intelligent) 접근을 결합하는 전략을 해법으로 제시했다.
기업 프로세스 전반을 아우르는 AX 플랫폼인 ‘K-System Ace I&I’를 활용할 경우 통합 관점에서 생산 실행 시스템(MES)과 ERP를 연계해 생산 현장을 효율화하고 모바일 ERP 솔루션인 ‘K-스마트’ 기반의 업무 처리 발주도 실시간으로 동기화할 수 있다는 설명이다.
또 AI 도구를 활용한 기업 맞춤형 인재 추천, 스마트 공급망 관리, 회계·결산 자동화까지 함께 구현할 수 있다. 조 수석은 “‘K-System Ace I&I’는 특정 부서가 아닌 전 임직원을 위한 AX”라며 “기업 전체의 민첩성과 효율성을 높이는 통합 솔루션”이라고 강조했다.
● 임직원 성장 이끄는 ‘셀프 코칭 솔루션’도 공개
이날 박성호 수석은 영업 현장의 경쟁력을 강화해 줄 수 있는 ‘K-SMART 세일즈먼’을 소개했다. ‘K-SMART 세일즈먼’은 AI 요약, 음성 채팅, 일정 브리핑, 보고서 작성 등 기본 기능을 갖춰 모바일 기반으로 영업활동 전 과정을 지원할 수 있다. 박 수석은 “DX와 AX 이후의 경쟁력은 현장에서 솔루션을 운용하는 사람의 실행력에 달려 있다”며 영업활동 관리의 혁신을 강조했다.
이날 실제 시연에는 전인호 영업대표가 참여해 △AI고객사 정보 분석 △영업 단계 확인 및 추천 △경쟁사 및 유사 기업 영업활동 정보 분석 △회의 녹음 및 AI 회의록 자동 생성 기능을 보여주며 큰 호응을 얻었다.
마지막 세션 발표에 나선 이남원 이사는 개인 성장 서비스 ‘에버온사람’을 공개했다. 그는 AI 자동화로 2030년까지 3억 명 이상의 일자리가 전환·소멸될 것이라는 국제노동기구 보고서를 인용하면서 AI 시대의 인재 위기를 진단했다.
이런 가운데 ‘에버온사람’은 ‘시공간을 뛰어넘는 통찰’이라는 철학을 바탕으로 개인이 스스로를 코칭하고 성장할 수 있는 셀프 코칭 솔루션으로 설계됐다. 5∼10분 단위로 짧은 학습 모듈을 제공하고 단순히 영상을 보기만 하는 것이 아니라 질문·일지·피드백을 통해 자기성찰을 돕는 기능을 갖췄다. 또 직원이 선택한 학습·실천 패턴에 따라 다음 콘텐츠는 맞춤형으로 제공해 준다.
‘기술 투자는 비용이지만, 사람에 대한 투자는 자산’이라는 철학 아래 조직에 ‘질문이 살아 있는 문화’를 확산시키는 것을 목표로 하는 설계 방향으로 영림원소프트랩이 32년간 축적한 경영 철학과도 맞닿아 있다.
영림원소프트랩은 이번 발표회를 통해 단순히 기술 혁신을 넘어 사람 중심의 경영 가치를 함께 제시하려 했다고 설명했다. ‘K-System AI’와 ‘K-System Ace I&I’는 기업의 디지털 전환과 경영 실행 혁신을 이끌고, ‘K-SMART 세일즈먼’은 영업 현장에서의 실질적 성과를 지원하며, ‘에버온사람’은 개인과 조직의 지속 가능한 성장을 가능하게 한다는 것이다. 권 대표는 “영림원소프트랩은 시스템과 AI, 그리고 사람을 연결해 고객의 지속 성장을 지원하는 최고의 파트너로 자리매김하겠다”고 밝혔다.
