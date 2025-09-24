“美 주가 고평가” 파월 경고까지 나온 AI發 증시 랠리

미국 뉴욕 증시가 연일 신고가를 경신하며 글로벌 유동성을 블랙홀처럼 빨아들이고 있다. 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 “현재 주가가 상당히 고평가됐다”고 경고할 정도다. 올해 들어 나스닥 지수는 29번, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 28번 신기록을 경신했다. ‘인공지능(AI) 거품’ ‘중국의 기술 위협’에도 AI 기술 리더십을 앞세운 기술주들이 주가를 끌어올리고 있다. 다만 일각에서는 지금의 상승세가 1990년대 후반에서 2000년까지 이어진 ‘닷컴버블’을 연상시킨다며 증시의 급격한 조정을 우려하고 있다. ● ‘3차 AI 랠리’ 힘입어 증시 상승
23일(현지 시간) 종가 기준 미국 대표 대기업 500곳으로 구성된 S&P500 지수는 올해 13.2% 상승했다. 기술주가 중심이 된 나스닥종합지수는 16.9%나 상승했다. 나스닥은 2023년 53.8%, 지난해 28.6% 상승하는 등 3년 연속 강세를 이어가고 있다.
미국 기술주의 강세는 AI 기업들이 주도하고 있다. 2023년 오픈AI가 챗GPT를 공개하며 불이 붙은 AI 열풍은 영역을 넓히며 확장됐다. 초기에는 AI 모델을 개발하고 챗봇 등의 서비스를 내놓는 빅테크 기업과 AI 반도체 기업들이 증시 상승을 주도했다. 그러다가 2차 랠리가 이어졌다. AI 가속기로 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 사용되며 엔비디아 주가는 5년 동안 13배가 올랐고 시가총액도 4조 달러(약 5599조 원)를 넘겼다. 빅테크들이 경쟁하듯 대규모 데이터센터 구축에 나설수록 엔비디아의 AI 가속기와 고대역폭메모리(HBM)를 생산하는 메모리 기업, 첨단 파운드리(위탁생산) 기업의 주가도 강세를 보였다.
여기에 AI의 산업화가 3차 랠리에 불을 붙였다. AI와 빅데이터를 활용해 정보 분석 서비스를 제공하는 팔란티어도 존재감이 커졌다. 소프트웨어(SW) 기업 오라클도 깜짝 실적을 발표하면서 주가가 급등했다. 막대한 전력이 소모되는 데이터센터가 증가하면서 전력 효율을 대폭 개선한 AI 반도체와 데이터센터에 전력을 공급할 소형모듈원자로(SMR), AI 추론 모델을 위한 낸드플래시 등의 수요가 대폭 늘었다.
미국 메모리 반도체 기업 마이크론의 실적 발표에서도 AI 훈풍을 읽을 수 있다. 주요 반도체 기업 중 2025 회계연도 4분기(6~8월) 실적을 가장 처음 발표한 마이크론은 ‘반도체 시장의 풍향계’ 역할을 한다. 마이크론은 매출(113억2000만 달러)과 주당순이익(3.03달러) 모두 시장 전망(각각 111억6000만 달러, 2.86달러)을 뛰어넘었다. ● 연준 의장이 불붙인 고평가 논란
증시가 상승하는 만큼 거품 논란도 커지고 있다. 23일 파월 의장은 미국 로드아일랜드주 상공회의소에서 연설 후 질의응답 과정에서 “여러 지표로 볼 때 현재 주가는 상당히 고평가되고 있다”고 말했다.
이날 하락 출발했던 뉴욕 증시는 파월 의장의 발언에 낙폭을 키웠다. 엔비디아(―2.82%), 마이크로소프트(―1.01%), 아마존(―3.04%) 등 미국 대표 기술주 매그니피센트7(M7)이 전부 하락했다.
최근 뉴욕 증시는 각종 지표에서 고평가 징후가 보인다는 분석이 나온다. 이날 종가 기준 미국 S&P500의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 22.7배다. S&P500 종목들이 향후 12개월 동안 올릴 순이익의 22.7배 가격에 거래되고 있다는 의미다. 최근 10년 평균 PER이 18.5배인 것을 고려하면 높은 가격에 거래되고 있다. M7이 S&P500에서 차지하는 비중이 사상 최고 수준인 35%(22일 기준)까지 치솟아 쏠림 현상도 심해졌다. 특정 종목이 상승을 주도할수록 하락할 때 낙폭이 커질 수 있다.
‘닷컴버블’과 ‘글로벌 금융위기’ 등을 예측했던 투자자 하워드 마크스는 지난달 블룸버그와의 인터뷰에서 “현재 우리는 주식시장 거품의 초기 단계에 있다”고 진단하기도 했다. 세계 최고의 투자자로 꼽히는 워런 버핏이 이끄는 버크셔해서웨이는 6월 말 자산의 약 30%를 현금화했다. 이는 금융위기 직전인 2007년(약 15%)보다 훨씬 높은 수준이다. 버핏이 투자할 만한 저평가된 기업을 찾지 못할 만큼 시장이 과열됐다는 해석이 나왔다.
댓글 0