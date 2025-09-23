채용부스 여는 은행들… “AI-지역인재 오세요”

[2025 리스타트 잡페어]
동아일보와 채널A가 25, 26일 이틀간 서울 광화문광장에서 개최하는 일자리 박람회 ‘2025 리스타트 잡페어’에는 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협, IBK기업은행 등 주요 은행들이 참여한다. 은행들은 하반기(7∼12월) 유망 인재들을 영입할 채용을 진행 중인 만큼 잡페어에서 취업준비생을 위한 부스를 마련하고 상담에 나선다.
주요 은행들 취준생 현장 상담
시중은행들은 은행별로 170∼190명에 이르는 인재를 선발한다. 이번 은행 채용의 특징은 공인회계사 등 전문 분야를 신설하거나 지역 밀착 영업을 위해 지역 인재들을 많이 뽑는다는 점이다.
KB국민은행은 올해 하반기 신입 및 경력 직원을 180여 명 채용한다. 신입 공채는 △유니버설뱅커(UB) △정보통신기술(ICT) △전문자격(공인회계사) △보훈 △특성화고 △전역장교 등 총 6개 부문에서 150여 명을 뽑는다. UB 부문에선 기업고객금융 및 고객자산관리 인재, 6개 권역의 지역인재를 선발한다. 국민은행 측은 “영업 역량과 디지털 기본 소양을 갖춘 자기주도적 인재를 채용한다”고 설명했다. 이 분야는 서류전형, 필기전형, 1·2차 면접을 진행한다. ICT 부문은 필기전형 없이 코딩 테스트와 면접만으로 선발하는 점이 특징이다.
신한은행은 올 하반기 100여 명을 선발한다. 이번 채용은 △일반직 신입행원 공개채용(지역인재 포함) △전문분야 비스포크 채용 △사무인력 채용으로 나뉜다. 이 가운데 비스포크 분야 채용이 눈길을 끈다. 신한은행은 이 전형을 통해 금융업의 전문성 강화를 위해 리스크관리 전문가, 회계사 등을 받아들일 예정이다. 사무인력 직군에 특성화고 특별채용을 새롭게 신설한 점도 특징적이다.
하나은행의 채용 규모는 170여 명으로 예상된다. 종합금융, ICT, 디지털 및 인공지능(AI), 지역인재 부문으로 진행된다. 채용 절차는 서류, 필기, 실무 면접, 최종 면접 순으로 진행된다.
우리은행은 지난달 18일부터 195명 채용을 진행 중이다. 이번 채용은 △기업금융 △개인금융 △우리투게더 △테크 △IT(정보기술)특성화고 △보훈 특별채용 △장애인 특별채용 등 8개 부문으로 나뉜다. 이 가운데 ‘우리투게더’ 부분은 사회적 가치를 중시한다. 기초생활수급자·차상위계층·다문화가정과 군 전역 장교 등을 대상으로 한다. 지역밀착형 채용은 6개 지역으로 확대된다.
IBK기업은행의 하반기 행원 채용 규모는 180명이다. △금융 일반 △디지털 △IT △고졸 인재 등 4개 부문으로 선발한다. 상반기 170명을 합하면 올해 채용 인원이 350명에 달한다. 10월 말에는 청년인턴도 뽑는다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
