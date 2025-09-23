4분기 전기요금도 일단 동결… 10개 분기 연속

인하 전망 나왔지만 “한전 재무 고려”
올해 4분기(10∼12월)에 적용될 전기요금이 현 수준에서 동결된다. 다만 태양광·풍력 발전 등 신재생에너지 확대 방침에 따라 전기료 인상 압박은 거세질 것으로 전망된다.
22일 한국전력은 올해 4분기 적기요금 산정 때 적용될 연료비조정단가를 직전 분기와 같은 kWh(킬로와트시)당 5원으로 유지한다고 밝혔다. 전기요금은 기본요금과 전력량요금, 기후환경요금, 연료비조정요금 등으로 구성된다.
연료비조정요금 결정의 기준으로 활용되는 연료비조정단가는 통상 해당 분기 직전 3개월간 액화천연가스(LNG) 등 연료비 변동 상황을 고려해 kWh당 ±5원 범위에서 결정된다. 2022년 3분기(7∼9월)부터 올해 3분기까지 13개 분기 연속으로 최대치인 +5원이 적용되고 있다.
최근 글로벌 에너지 가격이 다소 안정됨에 따라 연료비조정단가가 소폭 인하될 수 있다는 전망이 나왔지만 산업통상자원부는 한전의 재무 상황이 여전히 심각한 만큼 연료비조정단가를 유지하라고 통보했다. 한전의 부채 총액은 200조 원이 넘는 상태다.
이에 따라 4분기 일반용 전기요금도 동결될 것으로 예상된다. 10개 분기 연속 동결이다. 그러나 이재명 정부가 추진하는 신재생에너지 확충과 에너지고속도로 구축 등을 위해서라도 향후 전기요금 인상은 불가피할 것으로 보인다. 통상 재생에너지 발전 단가는 원자력발전 대비 5배 수준으로 여겨진다.
