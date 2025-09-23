재계 “조선-원전 등 전략산업, 관세-비자 해결 시급”

상의, 통상교섭본부장에 호소
한미 관세협상의 후속 조치가 지연되는 가운데 주요 기업들이 전략산업에 대한 관세 부담 완화와 한국 인력의 비자 문제 해결 등이 시급하다고 정부에 건의했다.
대한상공회의소는 22일 서울 중구 상의회관에서 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장을 초청해 ‘대한상의 국제통상위원회’를 열었다. 회의에는 국제통상위원장인 이계인 포스코인터내셔널 대표이사를 비롯해 핵심 산업을 대표하는 기업 임원들이 참석했다.
이날 참석 기업들은 “조선, 원전 등 미국 내 공급망이 완전히 갖춰지지 않은 전략산업은 그 공백을 국내 공급망이 보완해야 한다”며 전략산업에 대한 관세 유예나 면제가 필요하다고 건의했다.
도널드 트럼프 행정부가 전문직 취업 비자 H-1B의 수수료를 올리겠다고 밝힌 만큼 비자 문제도 언급됐다. 한 기업 관계자는 “미국 시장 진출 시 초기 운영 인력이 다수 필요하지만 전자여행허가(ESTA)나 상용(B1) 비자는 현지 근무가 사실상 불가능하고, 전문직 취업 비자(H-1B)는 쿼터 제한과 긴 발급 절차로 제약이 크다”며 전문인력 별도 비자 신설 및 쿼터 확대 등 비자 문제 해결을 촉구하기도 했다.
여 본부장은 “국익을 최우선으로 생각하며 미국 정부와 세부 협의를 이어가고 있다”며 “정부는 산업정책과 긴밀히 연계해 경제 안보를 강화하겠다”고 강조했다.
박종민 기자 blick@donga.com
