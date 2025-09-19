MZ 대세는 ‘제철코어’… 가을 간식 고구마-사과-밤이 온다

[Food&Dining] 롯데웰푸드
전북 고창 ‘꿀고구마’ 제품 12종에
사과-밤 넣은 프리미엄 가나 출시
작년 부여군 이어 농가 상생 앞장
계절을 소비하는 ‘제철코어’가 MZ세대를 중심으로 인기를 끌고 있다. ‘제철’과 ‘Core(핵심)’의 합성어인 제철코어는 기후변화로 사계절의 뚜렷함이 옅어지면서 특정 계절만의 색다른 경험을 원하는 소비자들이 제철 식재료를 적극 소비하며 계절을 느끼는 트렌드를 말한다. 고구마, 사과, 밤의 계절인 가을을 맞아 가을을 만끽하고 건강한 경험을 추구하려는 소비자들이 늘고 있다.
롯데웰푸드가 전북 고창군과 협업해 가을 시즌 한정판 제품인 ‘고창 고구마 시리즈’를 선보였다. 지난해 행정안전부, 충남 부여군과 함께 알밤을 활용한 시리즈 10종을 출시해 완판 행진을 한 ‘맛있는 대한민국 상생 로드’ 1탄에 이어 2탄으로 진행되는 이번 프로젝트에서는 카스타드, 마가렛트, 빈츠, 빵빠레 등 롯데웰푸드 대표 브랜드에 제철 맞은 고창 꿀고구마의 달콤한 맛과 향을 가득 담아냈다. 제철코어 트렌드에 가치소비 트렌드까지 겨냥해 소비자들의 취향을 만족시킨 것이다.
제품 라인업은 △카스타드 꿀고구마 라떼 △명가 찰떡파이 꿀고구마 △마가렛트 꿀고구마 라떼 △빈츠 꿀고구마 △크런키 더블크런치바 미니 꿀고구마 △ABC 초코쿠키 꿀고구마 △말랑카우 꿀고구마 우유 △ZERO 연양갱 꿀고구마 △빵빠레 꿀고구마 △찰떡아이스 꿀고구마 △납짝호떡 꿀고구마 △프리미엄 패스츄리 꿀고구마다. 전체 12종으로 지난해 부여 알밤 시리즈 10종보다 2종을 더 늘렸다.
미네랄이 풍부한 황토에서 자라 달콤하기로 유명한 고창 꿀고구마의 특징을 제품에 담아냈다. ‘카스타드 꿀고구마 라떼’와 ‘말랑카우 꿀고구마 우유’ ‘빵빠레 꿀고구마’는 달콤한 고구마와 고소한 우유가 어우러져 고구마 라테의 풍미를 선사한다. ‘명가 찰떡파이 꿀고구마’는 자색 찰떡에 고구마 시럽을 넣어 쫀득한 식감과 은은한 고구마 맛의 조화를 살렸다.
‘마가렛트 꿀고구마 라떼’는 자색 쿠키에 노란 고구마 페이스트를 채워 진한 고구마의 풍미를 느낄 수 있다. ‘빈츠 꿀고구마’와 ‘ABC 초코쿠키 꿀고구마’는 고구마 초콜릿의 이색적인 맛을 느낄 수 있고 ‘크런키 더블크런치바 미니 꿀고구마’는 진한 고구마 크림과 바삭한 쿠키의 식감이 조화롭다. ‘ZERO 연양갱 꿀고구마’는 무설탕으로 칼로리 부담 없이 고구마 풍미를 즐길 수 있다. 이 밖에도 ‘찰떡아이스 꿀고구마’ ‘납짝호떡 꿀고구마’ ‘프리미엄 패스츄리 꿀고구마’는 고구마 필링으로 진한 맛을 구현해 소비자들의 입맛을 사로잡는다.
제품 패키지에는 ‘고-참(창) 꿀맛이구마’라는 재치 있는 문구를 넣어 고창 고구마를 활용한 제품임을 강조했다. 또 고창 고인돌, 갯벌, 판소리 등 유네스코가 지정한 7가지 유산을 알리는 이미지를 삽입해 지역 홍보의 뜻을 더했다. 가을의 이미지와 고구마 특유의 자색을 활용해 시즌 한정판의 특별함을 직관적으로 구현했다.
롯데웰푸드는 기존 가나 브랜드의 품질을 한 단계 높인 상위 라인인 ‘프리미엄 가나’ 가을 시즌 한정 제품 2종도 선보인다. 이번 신제품은 가을 제철 과일인 사과와 밤을 활용한 셸 형태의 초콜릿 △프리미엄 가나 사과와 피넛버터 △프리미엄 가나 밤과 카라멜 2종이다.
‘프리미엄 가나 사과와 피넛버터’는 진한 피넛버터 필링에 상큼한 청송 사과 시럽을 더했다. 사과와 피넛버터를 함께 먹는 트렌드에서 착안했다. ‘프리미엄 가나 밤과 카라멜’은 고소한 공주 밤 필링과 달콤한 캐러멜 시럽의 조화로운 맛이 특징이다. 가을 한정 프리미엄 가나 2종은 롯데웰푸드 스위트몰, 전국 편의점과 할인점, 시판 매장에서 만나볼 수 있다.
한편 롯데웰푸드는 제품 출시뿐 아니라 MZ세대 소비자들이 가을을 물씬 느낄 수 있도록 체험형 전시 및 이벤트 등 다양한 프로그램을 제공하는 팝업스토어를 운영했다. 팝업스토어는 지난 5일부터 13일까지 운영했으며 유동 인구가 많은 서울 용산역, 합정역, 잠실역에서 고창 고구마 시리즈와 고창군의 특산물들을 함께 알렸다. 또한 고창읍성 등 고창군의 주요 문화유산과 지역 유명 카페 방문객을 대상으로 제품 증정 이벤트도 진행했다.
롯데웰푸드 관계자는 “이번 고창 고구마 시리즈와 프리미엄 가나 가을 한정판 2종은 국내산 가을 식재료와 롯데웰푸드 대표 제품의 만남으로 제철의 맛과 새로운 즐거움을 선사하고자 기획했다”며 “앞으로도 고객들께 전국 각지의 제철 특산물을 활용한 즐겁고 색다른 미식 경험을 선사하기 위한 노력을 지속하겠다”고 말했다.
