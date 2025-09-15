티파니코리아 “고객 성명-전화번호 등 개인정보 유출”

루이비통모에에네시(LVMH) 그룹의 주얼리 브랜드 티파니앤코(TIFFANY&Co.)가 고객 성명, e메일, 전화번호 등 주요 개인정보가 유출된 사실을 인지했다고 공지했다.
티파니코리아는 15일 홈페이지 공지를 통해 “개인정보의 보호와 보안을 최우선으로 노력해 왔으나, 권한 없는 제3자의 접근으로 고객님의 개인정보 일부가 유출된 것을 확인했다”고 밝혔다. 티파니코리아에 따르면 유출된 개인정보는 성명, 우편 및 e메일 주소, 전화번호, 판매 데이터 등이다.
티파니코리아 측은 “5월 13일경 권한 없는 제3자가 일부 고객 정보에 접근해 이를 취득한 사실을 확인했다”며 “유출된 정보에 고객 성명, 우편 주소, e메일 주소, 전화번호, 판매 데이터, 내부 고객번호가 포함됐을 수 있다는 사실을 이날(9월 15일) 인지했다”고 밝혔다.
이어 “한국 고객들의 개인정보 유출을 확인한 후 즉시 개인정보보호 관련 규제기관에 신고를 완료했으며 사법기관과 협조하고 있다”며 “현재까지 본 유출 사고에 따른 개인정보 악용 피해 또는 의심 사례는 없는 것으로 파악되나, 혹시 모를 피해를 방지하기 위해 의심스러운 e메일이나 전화에 주의를 기울여 주시기 바란다”고 덧붙였다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0