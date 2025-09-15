이마트24, 신세계푸드 손잡고 편의점 맞춤형 프리미엄버거 출시

이마트24가 신세계푸드와 손잡고 상품 콘셉트부터 맛, 제조까지 3개월간 전 개발과정에 참여해 만든 편의점 맞춤형 프리미엄 버거 2종을 17일 출시한다.
15일 이마트24에 따르면 이번에 선보이는 버거는 ‘더블비프치즈버거’와 ‘블랙페퍼더블버거’로, 두 제품 모두 국내산 원육이 69% 이상 함량된 패티를 사용해 고기맛을 극대화했다.
편의점 버거에서 흔히 사용하는 불고기소스, 매운 소스, 타르타르소스에서 벗어나 신세계푸드의 셰프 출신 개발자가 만든 특제 바비큐 소스와 블랙페퍼소스로 풍미를 더했다.
이번 프리미엄 버거는 ‘시선강탈 버거’를 콘셉트로 재료가 한눈에 보이도록 투명 용기를 사용했다. 이를 통해 소비자가 패티와 채소 등 속 재료를 직접 확인한 후 구매할 수 있도록 했다.
이마트24는 햄버거 전문점 수준의 맛과 퀄리티로 품질을 높였지만 전문점의 유사 상품 대비 10%가량 저렴한 가격인 3980원에 출시했다. 외식 물가 상승에 부담을 느끼는 소비자들에게 새로운 선택지가 될 수 있다는 것이 이마트24의 설명이다.
이마트24는 편의점에서 프리미엄 버거를 찾는 고객이 늘어남에 따라 프리미엄 버거 상품을 확대한다는 계획이다. 이마트24의 3500원 이상 프리미엄 버거는 지난해 20종에서 올해 23종으로 늘었고, 올해 1~8월 프리미엄 버거 매출은 전년 동기 대비 27% 증가했다.
이마트24는 이번 프리미엄 버거 상품을 시작으로 신세계푸드와 협업해 버거, 샌드위치, 디저트류 등 다양한 상품을 선보이며 시너지를 강화해 나갈 예정이다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
