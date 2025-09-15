2025 살람서울 페스티벌 축하 패션쇼 개최…“아시아·중동 문화의 하모니”

서울관광협회는 아·중동 문화권 관광객 유치를 위해 개최한 ‘2025 살람서울 페스티벌’의 개막 축하 패션쇼를 성공적으로 마쳤다고 15일 밝혔다. 행사는 지난 8일 광화문 해치마당에서 진행됐다.
패션쇼는 △드라마 속 전통 한복 △서울과 아·중동의 만남(퓨전 의상) △MZ세대의 아·중동 패션 △아·중동문화의 히잡으로 표현한 K-패션 총 4막으로 구성됐다. 장안대학교 스타일리스트과 이언영 교수가 기획했다.
오프닝과 클로징 무대는 MBC 드라마 옷소매 붉은 끝동, 밤에 피는 꽃, KBS 드라마 혼례 대첩, 태종 이방원 등의 한복을 담당했던 나래솔의 김정숙 한복 연구가와 한국패션디자이너 연합회 5대 및 6대 회장을 역임한 명유석 디자이너가 장식했다.
또한 퓨전 한복 브랜드 한뉘의 박세라, 서지연 디자이너와 소언 한복의 조언조 디자이너, 장안대학교 스타일리스트과의 오수림 외 7명의 신진 디자이너가 함께 무대를 완성했다. 아·중동문화를 결합한 K-스타일링을 위해 한복 연구가 정희정, 강영숙과 YG 엔터테인먼트 출신 김민정 스타일리스트도 힘을 합했다.
행사 관계자는 “‘국가와 문화, 연령을 아우르는 하모니’라는 주제를 담아냈다”고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0