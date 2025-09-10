코스피, 이재명 정부 출범 뒤 22% 넘게 뛰어… 역대 정부 1위

올 7월 말 세제 개편안 발표 뒤 박스권에서 맴돌던 코스피가 4년 2개월 만에 사상 최고치를 경신했다. ‘코리아 디스카운트(한국 증시 저평가)’ 해소에 대한 기대감과 미국발 금리 인하 전망, 반도체 훈풍에 힘입어 상승한 것으로 풀이된다. 코스피는 이재명 정부가 출범한 뒤 100일째를 하루 앞두고 총 22.81% 상승하는 성적표를 냈다. 이는 출범 100일 간 상승률이 역대 정부 중 가장 컸던 이명박 정부 때(7.88%)의 약 3배 수준이다.
● 정부의 주식부양책, 미국발 훈풍에 반도체주 상승
10일 코스피는 전 거래일보다 1.67% 상승한 3,314.53으로 장을 마쳤다. 종가 기준 사상 최고치다. 시가총액도 2726조7787억 원으로 사상 최고치를 달성했다. 코스피가 기존 사상 최고치였던 2021년 7월 6일에 비해 415조 원 가량 늘어난 셈이다.
정부의 자본시장 활성화에 대한 의지가 재부각되면서 외국인과 기관이 동반 매수에 나섰다. 시장에서는 이재명 대통령이 11일 취임 100일 맞이 기자회견에서 양도소득세를 부과하는 대주주의 기준을 종목당 현행 50억 원으로 유지할 것으로 보고 있다. 정부는 올해 7월 31일 발표한 세법 개정안에서 이 기준을 10억 원으로 강화하겠다고 밝혔다가 최근 철회할 가능성을 시사했다. 자사주 의무소각을 의무화하는 3차 상법개정안이 국회에서 여당 주도로 통과될 예정인 점, 배당소득 분리 과세를 확대하려는 논의도 기대를 키웠다. 외국인과 기관은 정부의 세법 개정안이 발표 직후인 지난달 1일 6562억 원, 1조 원씩 순매도했지만 이날은 1조3810억 원, 9045억 원 순매수했다.
미국발 훈풍도 증시에 긍정적으로 작용했다. 미국이 지난 1년간 비농업 일자리 증가 수치를 기존 발표보다 91만1000개나 하향 조정했으나, 시장은 이를 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 유인이라고 받아들였다. 이에 다우존스산업평균지수와 나스닥종합지수가 사상 최고치를 경신하는 등 뉴욕증시가 강세로 마감했다.
또 미국 소프트웨어(SW) 기업 오라클이 인공지능(AI) 수요에 기반한 클라우드 매출 전망을 대폭 상향 조정하면서 반도체주 주가의 상승을 자극했다. 이날 삼성전자(1.54%)와 SK하이닉스(5.56%)는 나란히 강세를 보이며 증시를 견인했다. SK하이닉스는 30만4000원으로 장을 마치며 종가 기준 사상 최고치를 나타냈다.
● “실적 개선 뒷받침 돼야 상승세 이어져”
한국거래소에 따르면 코스피는 올해 주요 20개국(G20) 증시 중 가장 높은 38%의 상승률을 보였다. 독일(19%), 중국(14%), 미국(11%), 일본(9%) 등 주요국 증시를 크게 앞질렀다.
코스피가 상승세를 이어갈 것이란 전망이 나온다. 정부의 증시부양책이 이어질 것으로 예상되기 때문이다. 이번 상승세는 과거와 본질적으로 다르다는 시각이 많다. 1989년 코스피 1000, 2007년 코스피 2000, 2021년 코스피 3000 돌파 때는 풍부한 유동성이 지수를 뒷받침 했다. 3저(저유가·저금리·저환율)의 영향이 뚜렷했고 적립식 펀드 열풍과 이른바 동학개미 운동이 일어났다. 황세운 자본시장연구원 연구위원은 “정부 정책에 대한 기대감으로 구조적인 문제 해소에 따른 밸류에이션(가치평가) 상향이 이뤄지고 있는 것”이라고 전망했다.
