관세 리스크에도… 삼바, 美제약사와 1.8조 수주 계약

삼성바이오로직스가 미국발 관세 리스크에도 불구하고 미국 제약사로부터 1조8000억 원 규모의 대형 수주 계약을 체결했다.
9일 삼성바이오는 공시를 통해 미국 소재 제약사와 12억9464만 달러(약 1조8001억 원) 규모의 위탁생산(CMO) 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 올해 1월 유럽 제약사와 체결한 약 2조 원대 계약에 이어 두 번째로 큰 규모다. 계약 기간은 2029년 12월 31일까지이며, 고객사 및 제품명은 비밀 유지 조항에 따라 공개되지 않았다.
업계에서는 도널드 트럼프 행정부의 의약품 관세 압박으로 대미 수출 환경이 위축되고 있는 상황에서도 삼성바이오가 대형 계약을 체결한 것은 큰 의미가 있다고 보고 있다. 바이오 업계 관계자는 “관세 리스크를 감안하더라도 생산 역량이 입증된 곳에서 계약을 이어 나가겠다는 것”이라고 했다.
삼성바이오는 올해 4월 5공장을 완공하고 본격적인 가동에 돌입해 세계 최대 규모인 총 78만4000L의 생산 역량을 확보했다. 미국 식품의약국(FDA)을 포함한 글로벌 의약품 규제 기관에서 받은 380여 건의 제조 승인 이력 역시 차별점으로 작용한 것으로 분석된다.
이번 계약으로 삼성바이오는 올해 누적 수주 금액 5조2435억 원을 기록했다. 8개월 만에 전년도 수주 금액인 5조4035억 원에 육박하는 성과를 달성한 것이다.
