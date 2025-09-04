꽃샘식품, 발효 홍삼 음료 ‘본비 6년근 홍삼본’ 코스트코 입점

식품 기업 ㈜꽃샘식품이 다가오는 추석을 맞아 발효 홍삼 음료 ‘VONBEE 6년근 홍삼本(본)’을 전국 코스트코 매장에서 선보인다.
‘본비 6년근 홍삼본’은 6년근 발효 홍삼을 핵심 원료로 사용해 깔끔한 맛과 깊이 있는 풍미를 구현한 것이 특징이다. 올리고당 대신 사양벌꿀을 더해 홍삼 특유의 쓴맛을 줄이고 부드럽고 자연스러운 달콤함을 더했다. 여기에 영지버섯·대추·생강·계피·구기자 등 전통 원료를 배합해 맛과 균형을 고루 갖춘 특별한 레시피로 개발됐다.
일반적인 홍삼 음료 파우치가 50ml 용량인 데 비해, ‘본비 6년근 홍삼본’은 70ml 파우치를 적용해 넉넉한 양을 제공한다. 입 모양에 따라 곡선으로 설계된 라운드형 파우치는 휴대성과 편의성을 높였으며, 흘림 없는 디자인으로 야외 활동이나 사무실에서도 간편하게 즐길 수 있다. 고급스러운 패키지 디자인 덕분에 다가오는 명절·기념일 선물용으로도 적합하다.
꽃샘식품 관계자는 “소비자가 일상 속에서도 손쉽게 건강을 챙길 수 있도록 원료부터 포장까지 세심하게 준비했다”며 “코스트코 입점 상품은 엄격한 맛과 품질 기준을 적용하는 만큼, 이번 입점은 브랜드 신뢰도 제고와 소비자 접근성 확대에 의미가 있다. 향후 국내 코스트코를 시작으로 글로벌 유통망으로 점차 확대해 한국 홍삼 음료의 기술력과 위상을 높여갈 것”이라고 말했다.
한편, 꽃샘식품은 오는 8일부터 14일까지 전국 코스트코 매장에서 ‘본비 6년근 홍삼본’ 시음 행사를 진행한다. 행사 기간 동안 소비자들은 제품을 직접 맛볼 수 있으며, 9월 한 달 간 오프라인 매장에서 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.
