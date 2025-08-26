삼표그룹, ‘서울국제어린이영화제’ 후원

지난 21일 삼표그룹은 은평구청에 제13회 서울국제어린이영화제의 성공적 개최를 위해 후원금 1500만 원을 기탁했다. 이번 후원은 지난해에 이어 두 번째로 은평구 지역 아동과 보호자들에게 문화 향유 기회를 제공하기 위한 아동 맞춤형 영화 상영회와 어린이 영화 제작 지원 사업에 쓰일 예정이다.
올해로 13회를 맞이한 서울국제어린이영화제는 세계 각국의 어린이 영화를 소개하며 미래 영화 인재 발굴을 목표로 매년 열리고 있다. 전 세대가 함께 즐길 수 있는 영상문화 축제로 자리 잡았고 올해는 역대 최대 규모인 123개국에서 3576편이 출품됐다. 이 가운데 35개국 127편이 치열한 예심을 거쳐 최종 상영작으로 선정됐다.
행사는 오는 9월 10일부터 17일까지 롯데시네마 은평점과 은평문화예술회관에서 진행된다.
유용재 삼표그룹 사회공헌단 상무는 “서울국제어린이영화제의 성공적 개최에 힘을 보태고자 올해도 후원을 이어가게 됐다”며 “이번 영화제를 통해 아이들이 꿈과 상상력을 마음껏 펼칠 수 있길 바란다”고 말했다.
한편 삼표그룹은 이번 영화제 후원 외에도 문화·예술 분야 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 2023년에는 서울 성수동 부지에 지역 생활문화 공간을 위해 잔디광장과 공연장을 조성했고 2025년 하반기부터는 영화 제작 교육 프로그램과 지방 소도시 순회 상영회를 준비하고 있다. 아울러 정인욱학술장학재단을 통한 예체능 장학금 지원, 한국장학재단 ‘푸른등대 기부장학금’ 후원, 아동양육시설 리모델링 지원 등을 통해 청년들의 성장을 돕는 다양한 활동을 하고 있다.
