“업무 혁신” LG CNS, ‘에이전틱 AI 서비스’ 공개

개발자 아닌 직원도 AI 구축-활용
“직원들의 업무 집중 환경 만들 것”

25일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 열린 LG CNS ‘AX 미디어데이’에서 현신균 LG CNS 사장이 ‘에이전틱웍스’와 ‘에이엑스씽크’에 대해 설명하고 있다. LG CNS 제공
개발자가 아닌 일반 직원이 에이전틱 인공지능(AI) 서비스를 직접 구축할 수 있는 플랫폼과 메일 보내기 등의 업무를 AI로 빠르게 처리할 수 있도록 해주는 서비스가 등장했다.

25일 LG CNS는 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 ‘AX 미디어데이’를 열고 기업용 에이전틱 AI 플랫폼 ‘에이전틱웍스(AgenticWorks)’와 업무 혁신 서비스 ‘에이엑스씽크(a:xink)’를 공개했다.

LG CNS 관계자는 “에이전틱웍스가 산업 및 밸류체인별 맞춤형 에이전틱 AI 서비스 구축을 돕는 플랫폼이라면, 에이엑스씽크는 에이전틱웍스 플랫폼에 탑재돼 임직원의 일정, 회의, 메일, 번역 등 공통 업무를 에이전틱 AI로 즉시 전환해 주는 업무 혁신 서비스”라고 설명했다.

이날 선보인 에이전틱웍스는 에이전틱 AI 서비스의 설계부터 구축, 운영, 관리까지 전 주기를 지원하는 국내 유일의 6종 모듈형 풀스택 플랫폼이다. 기업은 6종의 모듈 가운데 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있다. 특히 모듈 중에서는 코딩 기반의 ‘빌더’뿐 아니라 노코드 개발 환경 ‘스튜디오’도 제공해 코딩 지식이 없는 일반 직원도 에이전틱 AI 서비스를 직접 만들 수 있다.

에이전틱웍스를 통해 인사 특화 에이전틱 AI 서비스를 개발해 대규모 채용에 활용할 경우 수만 건의 자기소개서와 인·적성검사 데이터, 시스템상 기존 인사 문서 등을 AI가 알아서 분석해 적합한 인재를 추천한다. 또 지원자별 면접 질문까지 자동 생성해 업무 생산성을 26%가량 개선할 수 있다.

에이전틱웍스와 함께 LG CNS가 선보인 에이엑스씽크는 7가지 업무 기능을 통합했다. 중요한 메일이나 일정 등을 요약해 음성으로 안내하는 ‘데일리 브리핑’ 기능을 제공하는 한편 결재나 승인 등의 업무를 처리해 준다. 메일을 요약한 뒤 회의 일정을 자동으로 등록하거나 회의를 실시간으로 통번역해 회의록을 작성하고 요약하기도 한다. 현신균 LG CNS 사장은 “에이전틱 AI는 업무 전 과정을 능동적으로 분석하고 조율해 직원들이 창의적인 업무에 집중할 수 있는 환경을 만들어 기업의 업무 흐름을 혁신할 것”이라고 말했다.

김하경 기자 whatsup@donga.com
