“업무 혁신” LG CNS, ‘에이전틱 AI 서비스’ 공개

개발자가 아닌 일반 직원이 에이전틱 인공지능(AI) 서비스를 직접 구축할 수 있는 플랫폼과 메일 보내기 등의 업무를 AI로 빠르게 처리할 수 있도록 해주는 서비스가 등장했다.
25일 LG CNS는 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 ‘AX 미디어데이’를 열고 기업용 에이전틱 AI 플랫폼 ‘에이전틱웍스(AgenticWorks)’와 업무 혁신 서비스 ‘에이엑스씽크(a:xink)’를 공개했다.
LG CNS 관계자는 “에이전틱웍스가 산업 및 밸류체인별 맞춤형 에이전틱 AI 서비스 구축을 돕는 플랫폼이라면, 에이엑스씽크는 에이전틱웍스 플랫폼에 탑재돼 임직원의 일정, 회의, 메일, 번역 등 공통 업무를 에이전틱 AI로 즉시 전환해 주는 업무 혁신 서비스”라고 설명했다.
이날 선보인 에이전틱웍스는 에이전틱 AI 서비스의 설계부터 구축, 운영, 관리까지 전 주기를 지원하는 국내 유일의 6종 모듈형 풀스택 플랫폼이다. 기업은 6종의 모듈 가운데 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있다. 특히 모듈 중에서는 코딩 기반의 ‘빌더’뿐 아니라 노코드 개발 환경 ‘스튜디오’도 제공해 코딩 지식이 없는 일반 직원도 에이전틱 AI 서비스를 직접 만들 수 있다.
에이전틱웍스를 통해 인사 특화 에이전틱 AI 서비스를 개발해 대규모 채용에 활용할 경우 수만 건의 자기소개서와 인·적성검사 데이터, 시스템상 기존 인사 문서 등을 AI가 알아서 분석해 적합한 인재를 추천한다. 또 지원자별 면접 질문까지 자동 생성해 업무 생산성을 26%가량 개선할 수 있다.
에이전틱웍스와 함께 LG CNS가 선보인 에이엑스씽크는 7가지 업무 기능을 통합했다. 중요한 메일이나 일정 등을 요약해 음성으로 안내하는 ‘데일리 브리핑’ 기능을 제공하는 한편 결재나 승인 등의 업무를 처리해 준다. 메일을 요약한 뒤 회의 일정을 자동으로 등록하거나 회의를 실시간으로 통번역해 회의록을 작성하고 요약하기도 한다. 현신균 LG CNS 사장은 “에이전틱 AI는 업무 전 과정을 능동적으로 분석하고 조율해 직원들이 창의적인 업무에 집중할 수 있는 환경을 만들어 기업의 업무 흐름을 혁신할 것”이라고 말했다.
댓글 0