티에치팜-고산테크, 바이오 잉크 프린팅 장비 공동개발 협약 체결

대사성 질환 치료제 개발 전문기업 티에치팜이 정밀 잉크젯 장비 제조 전문기업 고산테크와 바이오 헬스케어 분야의 제형 혁신과 첨단 제조 기술 융합을 위해 바이오 잉크 프린팅 장비 공동개발 협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 공동개발 협약(JDA)은 제약·바이오 분야의 제형 혁신 기술과 정밀 기계·장비 제조 역량을 결합하는 데 중점을 두고 있다. 티에치팜은 GLP-1을 함유한 대사성 질환 치료용 바이오 잉크 개발을 맡았고, 고산테크는 이 바이오 잉크를 고정밀로 구현할 수 있는 잉크젯 프린팅 장비 개발을 담당한다.
이번 협력은 신약 제형 개발부터 실제 제품 생산까지 이어지는 토탈 솔루션을 제공할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다. 양사는 개발된 기술과 장비를 활용해 정부출연 연구 과제를 포함한 다양한 소재·부품·장비(소부장) 프로젝트에 공동으로 참여할 계획이다.
한태희 티에치팜 대표는 “고산테크의 뛰어난 잉크젯 장비 기술력과 티에치팜의 바이오 잉크 개발 역량이 결합되면, 글로벌 시장에서도 충분히 경쟁력 있는 혁신 플랫폼을 구축할 수 있을 것”이라며 “신약 개발과 첨단 제조기술 융합의 성공적인 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.
김광수 고산테크 대표 또한 “이번 협약은 단순히 장비 제조를 넘어, 바이오 헬스케어 산업 전반으로 기술 적용 범위를 확장하는 중요한 기회”라며 “양사의 시너지를 통해 혁신적인 연구개발 성과를 창출하고, 헬스케어 산업 발전에 기여하겠다”고 했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
