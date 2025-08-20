소프트뱅크도 ‘인텔살리기’… “2조8000억원 투자”

손정의 “美 첨단반도체 제조에 기여”… 인텔 지분 2% 취득 계약에 서명
“美 정부, 지분 10% 인수 논의 시작”
업계 “韓기업에도 지원 압박 가능성”… “인텔 중심 지각변동 대비해야” 지적
위기의 인텔을 살리는 프로젝트에 일본 소프트뱅크가 가세했다. 3조 원에 가까운 투자금을 투입하기로 결정했다. 도널드 트럼프 행정부는 약 15조 원을 들여 인텔 지분 인수에 나서는 방안을 논의하는 것으로 전해졌다. 한국이 인텔 중심의 미국 반도체 재건 사업에서 실리를 챙길 방안을 찾아야 한다는 목소리가 나온다.
● 정부 지분 인수에 소프트뱅크 출자까지
인텔과 소프트뱅크그룹은 18일(현지 시간) 양 사가 20억 달러(약 2조8000억 원) 규모의 증권 매수 계약에 서명했다고 발표했다. 소프트뱅크가 인텔 주식 약 2%를 주당 23달러에 취득하는 계약이다. 손정의 소프트뱅크 회장은 “이번 전략적 투자는 인텔이 미국 첨단 반도체에서 중요한 역할을 수행할 것이라는 우리의 확신을 보여준다”고 밝혔다. 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)는 “미국 기술 및 제조 리더십을 발전시키기 위한 소프트뱅크와의 협력을 강화하게 돼 기쁘다”고 했다. 탄 CEO는 2020∼2022년 소프트뱅크 사외이사로 근무하는 등 손 회장과 친분이 두터운 것으로 알려졌다.
이번 투자는 올 1월 소프트뱅크가 트럼프 대통령과 함께 발표한 ‘스타게이트’ 프로젝트의 연장선상에서 주목받고 있다. 스타게이트 프로젝트는 소프트뱅크를 비롯해 오픈AI, 오라클이 4년간 총 5000억 달러를 투자해 미국 인공지능(AI) 인프라를 세우는 계획이다. 니혼게이자이신문은 “소프트뱅크가 인텔 투자를 통해 AI 인프라에 이어 첨단 반도체 제조에서도 트럼프 대통령과 뜻을 함께한다는 것을 보여줬다”고 분석했다.
이날 트럼프 행정부가 인텔 지분 10%를 인수하기 위한 논의를 시작했다는 소식도 전해졌다. 지난주에 나온 지분 인수설이 구체화된 것이다.
블룸버그는 “트럼프 행정부가 인텔의 최대 주주가 될 수 있으며 10%는 인텔의 현재 시장가치로 봤을 때 105억 달러 규모”라고 전했다. 반도체법에 따라 결정된 78억6000만 달러의 보조금을 지분으로 전환할 가능성도 있다. 블룸버그는 “트럼프 행정부는 특히 J D 밴스 부통령의 고향인 오하이오주 팹(공장) 프로젝트에 주력하고 있다”고 전했다. 인텔은 2022년 오하이오주에 200억 달러 이상을 투자해 2025년까지 신규 팹을 짓겠다고 했지만 두 차례 연기되며 준공 시점이 2030년으로 미뤄졌다.
● 인텔 중심 지각변동 “韓 대응책 세워야”
반도체 업계에서는 한국 정부 및 기업이 인텔을 중심으로 한 미국 반도체 산업의 지각변동에 대비해야 한다는 지적이 나온다. 트럼프 행정부가 한국 기업을 대상으로 인텔 관련 지원 압박에 나설 수 있다는 가능성도 제기된다.
이미 대만 TSMC는 인텔 투자 및 기술 협력과 관련해 트럼프 정부의 압박에 시달리고 있다. 3월부터 TSMC가 인텔과 파운드리 합작사를 세우고 기술력을 공유할 것이라는 외신 보도가 잇따랐다. 업계 관계자는 “미국 정부는 인텔 정상화를 반도체 재건의 최우선 과제로 삼고 있다”며 “대미 투자 압박의 일환으로 한국 기업의 인텔 지원을 요구할 수 있다”고 했다.
권석준 성균관대 화학공학과 교수는 “한국이 만약 인텔 지원에 나서야 할 경우 그 대가로 미국 반도체의 전략적 파트너로 참여할 기회를 보장받거나 파생 기술을 활용할 권한을 부여받는 등의 요구를 해야 할 것”이라고 말했다.
