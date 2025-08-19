SK에코플랜트, 환경자회사 2곳 사모펀드 매각

KKR에 1조7000억대… 오늘 의결
SK에코플랜트가 환경 사업 자회사 2곳을 사모펀드에 매각한다. 내년 상장을 앞두고 재무구조를 개선하기 위한 것으로 분석된다.
내년 상장 앞둬 재무구조 개선 노려
18일 건설업계에 따르면 SK에코플랜트는 19일 이사회를 열고 환경 사업 자회사 리뉴어스와 리뉴원을 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)에 매각하는 안건을 의결할 예정이다. 매각가는 1조7000억 원 수준이다.
SK건설은 2021년 친환경 및 ESG(환경, 사회, 지배구조) 기업을 표방하며 사명을 SK에코플랜트로 바꿨다. 이후 수처리, 폐기물 처리 기업들을 인수하며 환경 관련 사업 몸집을 키웠다. 리뉴어스의 경우 2020년 1조500억 원에 인수했다. 이듬해 폐기물 처리업체 8곳을 8256억 원에 사들여 ‘리뉴원’으로 합쳤다. 다만 이로 인해 재무 부담이 증가하며 5년 만에 매각을 결정하게 된 것으로 보인다. 올해 1분기(1∼3월) SK에코플랜트의 총차입금은 7조1993억 원으로, 부채 비율은 240.8%다.
SK에코플랜트는 지난해 SK㈜에서 반도체 모듈 기업 에센코어를 인수하는 등 반도체 밸류체인을 갖춰 나가고 있다. 앞으로 관련 분야를 중심으로 사업을 재정비할 것으로 전망된다.
이축복 기자 bless@donga.com
