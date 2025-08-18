SK 이천포럼 개막… “AI 경쟁력 강화 집중논의”

빅터차 등 석학-전문가 250명 모여
SK그룹이 18일부터 사흘 동안 인공지능(AI) 시대 경쟁력 강화 방안을 모색하는 집중 토론에 나선다.
오늘부터 ‘국제질서 재편’ 등 토론
SK그룹은 18∼20일 ‘이천포럼 2025’를 개최한다고 17일 밝혔다. 이천포럼은 2017년 최태원 SK그룹 회장이 급변하는 경영 환경에 대응하기 위해 시작한 연례 집단지성 포럼이다. 국내외 석학, 전문가들이 모여 글로벌 산업 트렌드와 혁신 기술, 미래 사업 방향을 집중 토론한다.
올해 이천포럼의 핵심 의제는 ‘AI와 디지털 전환’이다. 한국의 AI 산업 생태계 활성화 전략과 SK의 역할, 혁신 사례 등을 다룬다. 첫날 행사는 서울 광진구 광장동 워커힐호텔에서 최 회장, 최재원 수석부회장, 최창원 수펙스추구협의회 의장을 비롯한 계열사 주요 경영진과 학계 및 업계 전문가 등 250여 명이 참석한 가운데 진행한다.
개회사를 맡은 곽노정 SK하이닉스 사장은 AI 산업 전망과 함께 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 메모리를 성공하게 만든 SK의 기업문화를 소개할 예정이다. 이어지는 첫 세션의 주제는 ‘미국 주도의 국제 질서 재편, 한국 기업의 해법 모색’이다. 빅터 차 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 한국석좌와 징 첸 아시아소사이어티 정책연구소 중국분석센터 소장이 온라인으로 참석해 기조연설을 맡는다.
20일에는 서울 종로구 SK서린사옥에서 최 회장과 각 계열사 최고경영자(CEO), SK 구성원들이 함께 모여 포럼을 되돌아보고 AI 등 주요 의제와 관련된 대화를 나눈다. SK 관계자는 “올해 이천포럼은 AI 생태계 확장에 따른 변화를 점검하고 각 사의 경쟁력 강화 방안을 모색하는 계기가 될 것”이라며 “구성원들의 적극적인 참여를 통해 그룹의 본원적 경쟁력 강화에 박차를 가할 것”이라고 했다.
