직계가족은 멤버십 무제한 등재

소노호텔앤리조트에서 새롭게 출시한 뉴멤버십 ‘소노러스’와 ‘노블리안 블랙’ 회원을 모집한다.
18개 호텔과 리조트를 운영 중인 소노호텔앤리조트의 소노러스와 VIP 객실을 모두 이용할 수 있는 노블리안 블랙은 멤버십 최초로 ‘직계가족 무제한 등재’와 ‘사용 가능 입회금’ 혜택을 제공한다. 직계가족에 한해 인원 제한 없이 무제한으로 회원에 등재할 수 있고 가족형(방계), 기업형 등 입회 시 목적에 맞게 선택할 수 있다.
사용 가능 입회금 혜택은 멤버십 입회금 중 50%까지 소노호텔앤리조트의 직영 사업장을 입회금 사용 할인과 함께 사용할 수 있는 혜택이다. 입회금 사용 시 소노호텔앤리조트의 객실을 30% 할인받으며 워터파크, 승마, 골프, 스키 등 레저와 스포츠 시설을 회원 기본 할인 외에 추가 할인을 받아 저렴하게 이용할 수 있다. 법인 명의로도 입회가 가능해 부가세 환급 및 손비 처리가 가능하고 직원 복지용으로 사용할 수 있다.
또 뉴멤버십 출시 기념 추가 할인 혜택을 제공하는 ‘창립혜택’ 프로모션을 진행 중이다. 멤버십 회원마다 레저컨설턴트가 배정돼 최초 계약에서부터 예약 관리까지 1대1 전담 관리를 받을 수 있다.
소노호텔앤리조트는 지난해 5월 ‘소노캄 비발디파크’에 이어 7월 ‘소노문 해운대’를 오픈했고 지난 7월 5일엔 ‘쏠비치 남해’가 문을 열어 멤버십의 가치도 상승할 전망이다. 자세한 내용을 원하는 고객은 입회 안내 책자를 배송받을 수 있다.
댓글 0