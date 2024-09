삼성물산 패션 톰브라운, 팝업 오픈… “젊은 층 소통 확대 위해 성수 택했다”

크게보기 톰브라운, 성수 팝업 오픈

삼성물산 패션부문은 브랜드 톰브라운(Thom Browne)이 서울 성북구 성수동에 위치한 복합문화공간 스테이지35 성수에서 팝업스토어를 열고 내달 13일까지 운영한다고 30일 밝혔다.톰브라운은 국내외 젊은 층 사이에서 트렌드를 이끌고 있는 핫플레이스를 선점해 브랜드의 디자인 철학과 독점 콘텐츠를 오롯이 전달하며 소통을 확대하는 차원에서 백화점이나 몰이 아닌 성수를 택했다고 전했다.톰 브라운은 ‘아메리칸 미드센추리 서핑과 스케이트 문화’에서 영감 받아 이번 프로젝트를 마련했다고 한다. 서핑과 스케이트 문화는 1950~60년대 미국 서부 해안에서 시작돼 대중화되기 시작했다. 청소년 문화를 형성하는데 중요한 역할을 했고 미국의 스포츠, 패션, 음악, 라이프스타일에 큰 영향을 줬다.1층에서는 ‘The World of Craftsmanship’을 컨셉으로 브랜드가 추구하는 장인정신의 세계를 엿볼 수 있으며 ‘The World of Tailoring’을 주제로 한 2층은 톰 브라운의 본질인 정교한 테일러의 철학을 볼 수 있다고 한다. 브랜드를 대표하는 클래식 컬렉션은 물론 국내 최초 애니멀 백 주문 제작(Made to Order)’ 서비스를 제공한다.3층은 ‘The World of Art’를 테마로 패션 디자이너의 영역을 초월한 톰 브라운의 예술 세계를 경험할 수 있는 공간이라고 한다. 지난 ‘16년 봄여름 시즌 컬렉션에서 첫 선을 보인 미러 룸을 전시해 사방의 거울을 통해 톰브라운의 신발이 다각도로 보이게 꾸몄다.박주원 톰 브라운 코리아 지사장은 “국내외 젊은 층의 유입이 높은 성수를 선점해 톰 브라운의 세계관을 온전히 보여줄 수 있도록 백화점, 몰이 아닌 스테이지35 성수를 택했다” 라면서 “3개 층을 통해 장인정신, 테일러링, 예술의 세계를 오감으로 느끼길 바라며 세상에 단 하나뿐인 아이템을 창조하는 기회를 놓치지 않길 바란다” 라고 말했다.