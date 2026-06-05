유승준 “솔직히 韓입국 큰 의미 없지만…내 뿌리가 그곳에 있어”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 5일 09시 31분

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ⓒ뉴시스
가수 유승준(50·스티븐 승준 유)이 “어떤 사람들은 자꾸 ‘한국에 보물을 숨겨놨느냐’ 하는데, 솔직히 지금은 (한국에) 들어가는 게 큰 의미가 없다”고 말했다.

유승준은 4일 개인 유튜브 채널에 올라온 ‘할 만큼 했습니다. 이제는 그만하려고 합니다’라는 제목의 영상에서 “제 상황이나 모든 걸 설명했음에도 불구하고 진정성이나 제 마음이 잘 전달되지 않은 것 같다”면서 이렇게 말했다.

유승준은 ‘왜 한국을 그리워하느냐’는 물음에 “한국은 제가 태어난 곳이기도 하고, 마음의 고향”이라며 “어머니 같은 나라”라고 했다. 이어 “이걸 어떻게 말로 표현할 수 있을까”라며 “해외에서 살다 보면 더 이해할 수 있을 것”이라고 했다. 그러면서 “모든 분이 해외에 나와 있으면 한국을 더 그리워하고 사랑한다”고 덧붙였다.

유승준은 “저는 이민자”라며 “한국에서 살다가 미국으로 이민 온 사람”이라고 했다. 이어 “교포”라며 “1989년 13세 때 가족들 모두 다 미국으로 이민을 왔다”고 했다. 그러면서 “새로운 환경에 적응하느라 진짜 너무너무 힘들었다”고 덧붙였다.

유승준은 “가수가 되기 전에 제 팔에 문신이 있었다”며 “제 팔에다가 처음 문신 받은 게 ‘코리안 프라이드(Korean Pride)”라고 했다. 한국인으로서 자랑스럽다는 의미다.

유승준. 유튜브 갈무리
유승준. 유튜브 갈무리
유승준은 “자랑스러운 한국인”이라며 “그만큼 한국에 대한 자긍심이 있었고, 한국을 그리워하는 마음이 있다”고 했다. 그러면서 “제가 한국에 가서 성공하고 싶었던 것도 제 뿌리가 그곳에 있고, 저의 모든 감성적인 부분들이 한국과 너무 맞았기 때문”이라며 “저는 무조건 한국에서 데뷔해야 한다고 생각했다”고 했다.

유승준은 1997년 데뷔해 국내에서 가수로 왕성하게 활동했다. 이 과정에서 유승준은 입대를 약속했지만 2002년 1월 공연 목적으로 출국한 뒤 미국 시민권을 취득하면서 병역의무를 면했다. 비판 여론이 커지자 법무부는 ‘대한민국의 이익이나 공공의 안전을 해하는 행동을 할 염려가 있다고 인정할 만한 이유가 있는 자’에 해당한다며 유승준의 입국을 제한했다.

유승준은 2015년 8월