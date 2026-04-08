“기쁨뒤 슬픔은 아름다운 마음”…악뮤, 긴 항해 끝 다시 피어나다

2012년 11월, 한 남매가 SBS 오디션 프로그램 ‘케이팝스타’에서 기발한 자작곡 ‘다리꼬지마’를 부를 때만 해도, 많은 사람들은 그저 ‘가요계에 또 하나의 신예가 나타나는구나’ 정도의 감상에 그쳤다. 사실 그 땐 몰랐다. 이 남매의 성장을 10년 넘게 지켜보게 되리라는 것을. 그리고 그 성장의 순간마다 더욱 깊어지는 음악 세계를 향한 호기심이 오래도록 이어지리라는 사실도 말이다.
오빠 이찬혁, 여동생 이수현으로 구성된 남매 듀오 ‘악뮤(AKMU)’가 7일 발표한 정규 4집 ‘개화(FLOWERING)’는 이들이 12년 간 몸담았던 YG엔터테인먼트를 지난해 말 떠난 뒤 선보이는 첫 앨범이다. 2019년 발표한 ‘항해’ 이후 7년 만의 정규 앨범이기도 하다.
타이틀곡 ‘기쁨, 슬픔, 아름다운 마음’과 선공개곡 ‘소문의 낙원’을 포함한 11곡 전곡을 이찬혁이 작사, 작곡, 프로듀싱했다. 악뮤는 앨범 소개에서 “긴 항해 끝에 발견한 각자의 강점과 취향을 활짝 피워냈다”며 “어느 새 곁에 모인 동료들과 만들어 낸 더 이상 외롭지 않은 ‘낙원’을 모두가 즐겁게 맞이하길 바란다”고 밝혔다.
전반적으로 컨트리풍의 편안함과 봄기운을 머금고 있는 싱그러운 앨범이다. 특히 곡의 대부분을 정갈한 우리말 가사로 채운 점이 인상적이다. 이제는 영어 가사가 K팝의 표준처럼 자리잡았지만, 오히려 한글이 가진 직관적이고 섬세한 정서를 전면에 내세운 이 앨범이 오히려 선명한 개성으로 다가온다.
잔잔한 템포의 타이틀곡 ‘기쁨, 슬픔, 아름다운 마음’은 악뮤 특유의 서정성과 기발함이 돋보이는 노래다. “기쁨 뒤에 슬픔이 오는 건 아름다운 마음이야. 쫓아내지 말고 품어주어라. 아주 예쁜 돌이 된단다.” 감정을 선악으로 나누지 않고 모두 아름다운 존재로 끌어안는 가사가 인상적이다. 일상의 감정을 솔직하게 풀어낸 가사는 한 편의 에세이를 읽는 듯한 여운을 남긴다.
이찬혁은 최근 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 “흔히 슬픔 뒤 기쁨은 자연스럽게 받아들이지만, 기쁨 뒤 슬픔이 오면 슬픔에 너무 빠져들어서 기뻤던 순간을 왜곡하기도 한다”며 “기쁨 때문에 슬펐다면, 기쁨의 가치가 슬픔으로 인해 증명이 된다는 생각이 들어 만든 곡”이라고 했다.
특히 이찬혁이 2017년 자신의 입대 이후 슬럼프를 겪던 여동생을 ‘꺼내주기’ 위해 부단히 노력해왔다는 걸 떠올리면, 앨범에 담긴 여운은 한층 깊어진다. 두 사람은 지난해부터 함께 살기 시작했고, 올 초에는 닭가슴살 식단과 강도 높은 운동이 이어지는 ‘정신 개조 캠프’에도 다녀왔다고 한다. 이수현이 “오빠는 나의 ‘구원자’”라고 말하기까지, 그들 사이에 있었을 우여곡절의 시간을 떠올리면 자연스레 애틋함이 더해진다.
수록곡 ‘햇빛 Bless You’는 힘든 시간을 보내던 이수현을 위해 이찬혁이 만든 노래다. “걸어 잠근 창문 속에는 도대체 무슨 일이 일어나고 있나요. Open the door, 햇빛 bless you”라는 가사와 따뜻한 멜로디는 지친 마음을 딛고 일어서고 싶은 생각이 들게 한다. 이밖에도 힘겨워하는 이들을 위로하는 메시지를 담은 ‘소문의 낙원’, 악뮤 초기의 엉뚱한 감성을 떠오르게 하는 ‘벌레를 내고’, 우리 안의 얼룩덜룩함마저 사랑하자는 메시지를 담은 ‘얼룩’까지 용기를 주는 곡들이 가득하다.
악뮤의 서사는 그 자체로도 충분히 드라마틱하다. 그러나 이 앨범이 더욱 깊이 와닿는 이유는 그들의 이야기가 그들만의 경험에 머무르지 않기 때문이다. 버거운 현실로 인한 슬럼프와 감정의 진폭을 통과하는 과정은 누구나 한 번쯤 겪는 일상이기도 하다. 그래서 ‘개화’는 비슷한 시간을 통과하고 있는 이들에게 조용한 위로로 다가오는 앨범이다.
대중음악평론가 김작가는 이번 앨범을 두고 “악뮤 정규 앨범 중 완성도가 가장 높은 작품”이라며 “이찬혁의 지난 솔로 앨범이 신스팝에 가스펠을 결합해 동시대적인 사운드를 한국적으로 풀어낸 작업이었다면, 이번 앨범은 1990년대 후반~2000년대 인디록과 컨트리를 잘 결합해 자신들만의 스타일을 표현했다”고 분석했다.
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