문화
박찬욱, 한국인 최초 칸 영화제 심사위원장 위촉
동아일보
업데이트
2026-02-26 16:04
2026년 2월 26일 16시 04분
입력
2026-02-26 16:00
2026년 2월 26일 16시 00분
김소민 기자
박찬욱 감독 2025.9.22 뉴스1
영화감독 박찬욱(사진)이 제79회 칸국제영화제 심사위원장으로 위촉됐다. AP통신 등은 25일(현지 시간) “박 감독이 황금종려상 수상작 등을 결정하는 경쟁 부문 심사위원장을 맡았다”고 보도했다. 박 감독과 이창동 감독, 배우 송강호 전도연 등이 심사위원을 맡은 적은 있으나, 한국인이 심사위원장을 맡은 건 처음이다.
박 감독은 2004년 영화 ‘올드보이’로 심사위원대상을 받으며 칸과 인연을 맺었다. 2009년 ‘박쥐’로 심사위원상, 2022년 ‘헤어질 결심’으로 감독상을 수상했다. 올해 칸국제영화제는 5월 12일부터 23일까지 열린다.
김소민 기자 somin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
