박찬욱, 한국인 최초 칸 영화제 심사위원장 위촉

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 26일 16시 00분

영화감독 박찬욱(사진)이 제79회 칸국제영화제 심사위원장으로 위촉됐다. AP통신 등은 25일(현지 시간) “박 감독이 황금종려상 수상작 등을 결정하는 경쟁 부문 심사위원장을 맡았다”고 보도했다. 박 감독과 이창동 감독, 배우 송강호 전도연 등이 심사위원을 맡은 적은 있으나, 한국인이 심사위원장을 맡은 건 처음이다.

박 감독은 2004년 영화 ‘올드보이’로 심사위원대상을 받으며 칸과 인연을 맺었다. 2009년 ‘박쥐’로 심사위원상, 2022년 ‘헤어질 결심’으로 감독상을 수상했다. 올해 칸국제영화제는 5월 12일부터 23일까지 열린다.
김소민 기자 somin@donga.com
