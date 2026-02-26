‘절제된 우아함’ …아이그너, 배우 수현과 함께 한 26 S/S 디지털 화보 공개

독일 하이엔드 럭셔리 브랜드 아이그너(AIGNER)가 26 S/S 시즌 뮤즈 수현과 함께, ‘절제된 우아함’을 핵심 키워드로 한 디지털 화보를 맨 노블레스에서 공개했다.
이번 화보는 아이그너 특유의 정제된 디자인 언어와 수현이 가진 섬세하고 차분한 무드가 자연스럽게 맞닿아 완성됐다. 아이그너의 26 S/S 컬렉션 아우터와 이너, 시빌백, 미란다백 등 브랜드를 대표하는 시그니처 핸드백들이 화보 전반을 채웠다.
수현은 과하지 않으면서도 존재감이 뚜렷한 스타일로, 아이그너가 추구하는 브랜드 감성과 잘 어울리는 인물이다. 스크린과 스트리밍을 넘나들며 폭넓은 작품 스펙트럼을 쌓아온 그녀는 단단하면서도 유연한 배우로 평가받고 있으며, 패션 필드에서도 자신만의 무드로 주목받아왔다.
이번 화보에서 수현은 단순히 의상을 소화하는 것을 넘어, 함께 공개될 패션 필름의 내레이션에도 직접 참여해 컬렉션의 무드를 보다 입체적으로 전달한다. 그녀의 목소리와 시선이 더해진 필름은 아이그너 26 S/S 컬렉션의 감성을 한층 깊이 있게 완성할 예정이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
