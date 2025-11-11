“야구배트 다신 안잡겠다 다짐했는데”… “거짓말처럼 일주일이 다르게 성장해”

25일 첫 방송 채널A ‘야구여왕’… 추신수 감독-박세리 단장 인터뷰
국내 50번째 여성 야구단 창단
아이스하키 신소정, 테니스 송아 등 15명 ‘스타’들이 펼치는 스포츠 예능
추 “사회에 女야구 알리는데 사명감”, 박 “한팀으로 함께 울고 웃고… 감동”
2일 오후 경기 화성에 있는 한 스튜디오 라커룸.
앞면에 ‘BLACK Queens(블랙 퀸즈)’라 새겨진 유니폼 15개가 가지런히 걸려 있었다. 같은 유니폼을 입은 ‘추추트레인’ 추신수 선수(43)는 “정말 할 만큼 해서 은퇴 뒤에 다신 배트를 안 잡겠다고 다짐했는데…”라며 미소 지었다. 그러자 옆에 있던 ‘골프 여제’ 박세리 선수(48)는 “입던 옷 입는 게 가장 나다운 것”이라며 웃었다.
미국여자프로골프(LPGA)투어와 미 프로야구 메이저리그(MLB)에서 우리를 열광시켰던 두 스포츠 스타가 여성 야구를 위해 뭉쳤다. 두 선수는 25일 오후 10시 처음 방영하는 채널A 예능 프로그램 ‘야구여왕’에서 여성 사회인 야구단 ‘블랙 퀸즈’의 단장(박세리)과 감독(추신수)을 맡았다.
채널A ‘야구여왕’은 ‘육상 카리나’라 불리는 김민지와 소프트볼 선수 출신 한화 이글스 치어리더 노자와 아야카 등 여러 종목의 여성 운동선수들이 야구에 도전하는 프로그램. 박 단장과 추 감독 외에도 프로야구 인기스타였던 윤석민과 이대형 등이 코치로 합류했다.
실은 박 단장과 추 감독은 처음엔 출연 제의에 손사래를 쳤다고 한다. 추 감독은 현재 SSG랜더스 구단주 보좌역 겸 육성총괄을 맡고 있고, 고정 예능도 처음이다. 박 단장 역시 대외 활동이 많은 데다, 타 종목에 관여하는 것에 부담이 컸다. 몇 차례 거절하다가 출연을 결심한 건 ‘여성 사회인 야구단’이 가지는 의미 때문이었다.
“일단 감사했어요. 출연자들이 선수 출신이어도 낯선 종목 도전이 쉽지 않잖아요. 야구인으로서 죄송하기도 했습니다. (여성 야구단의 존재는) 상상도 못 했던 일이거든요. 상대적으로 관심이 적은 여성 야구를 알리고 싶단 사명감도 생겼습니다.”(추 감독)
“여성 사회인 야구가 존재한다는 건 알았지만, 널리 알려지지 못한 게 아쉬웠어요. ‘야구여왕’을 통해 여성 야구가 더 활성화됐으면 좋겠단 생각에 승낙했습니다.”(박 단장)
예능이지만 ‘블랙 퀸즈’는 실제로 공식 경기를 치른다. 국내에서 50번째로 창단한 여성 사회인 야구단이 됐다. 단장의 적극적인 영입과 입단 테스트를 거쳐 선발된 선수는 모두 15명. 당시 가장 눈에 띄었던 건 신소정 선수(아이스하키)와 송아 선수(테니스)다. 박 단장은 “소정이는 자세도 안정적이고 파워가 있다”며 “묵묵하고 우직해 더 인상 깊었다”고 했다. 추 감독은 “송 선수가 테니스 출신이라 기대가 컸는데, 역시나 에이스”라고 했다.
하지만 글러브도 배트도 처음 잡아본 이들이 많다 보니 금방 성과가 날 리가 없다. 특히 리듬체조나 복싱, 사격 등 개인 종목 출신들은 ‘팀 플레이’ 자체도 새로운 도전이었다. 하지만 각자의 길에서 쌓은 장점들이 모여 하나로 융합하는 과정이 큰 감동을 준다. 추 감독은 “개인 종목 선수들은 동료에게 피해를 줄까 봐 실수에 대한 두려움이 컸다”며 “단체 운동은 그런 게 아니란 걸 이해시키는 데 시간이 걸렸다”고 했다.
“선수 출신이라 누구도 훈련과 경기에 허투루 임하지 않는 게 매력이에요. 처음엔 한두 달 만에 시합을 뛸 수 있을까 걱정했는데, 거짓말처럼 하루가 다르게 성장합니다. 선수 특유의 ‘진정성’ DNA 덕에 가능한 게 아닐까 싶어요.”(박 단장)
박 단장은 이번 출연을 통해 야구에 대해 관심이 더 커졌다고 한다. “자꾸 프로 경기도 챙겨 보게 되더라”는 그가 꼽은 야구의 매력이 뭘까. 박 단장은 “골프가 죽어 있는 공을 살리는 스포츠라면, 야구는 살아 있는 공으로 플레이하는 운동”이라며 “뭣보다 한 팀으로 기쁨과 슬픔을 함께 나누는 건 저도 느껴보지 못한 감정이라 뭉클했다”고 말했다.
이제 첫발을 내딛지만, 이들의 목표는 거창하다. ‘여성 야구 전국대회 우승’이다. 하지만 추 감독은 더 먼 미래도 그려 본다. 출연자 가운데 ‘진짜 야구인’이 탄생하길 조심스레 기대했다.
“조금만 더 욕심을 낸다면 가능하지 않을까요. 당장은 아니어도, 언젠가 출연자 중에 여성 야구 국가대표가 나올 수 있을 것 같아요. 모두가 그런 진심으로 운동하고 있습니다.”
