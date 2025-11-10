‘바닷속 경주’ 태안 마도서 조선시대 난파선 인양…600년 만에 바다 위로

국가유산청 국립해양유산연구소는 10일 “충남 태안 마도 해역에서 지난 4월부터 인양 작업을 진행한 조선시대 선박 ‘마도4호선’의 선체 인양을 지난달 완료했다”며 “조사 과정에서 또 다른 난파선이 묻혀 있는 징후도 새롭게 확인했다”고 밝혔다.
태안 마도4호선은 2015년 발견된 조선 시대 조운선으로, 역사 기록으로만 전해지던 세곡 운반선의 실체를 확인할 수 있는 수중 문화유산이다. 선내에서는 ‘나주광흥창’이라 새겨진 목간 60여 점이 출토됐다. 또 공납용 분청사기 150여 점 중 ‘내섬’이라는 글씨가 확인돼 이 배가 전남 나주에서 세곡과 공물을 싣고 한양 광흥창으로 향하던 중 침몰했음을 보여준다. 선박 안에서 발굴된 분청사기는 15세기 전반에 제작됐으며, 선박의 방사성탄소연대 측정 결과(1410~1433년)를 토대로 1420년경에 침몰한 조선 전기 세곡선으로 밝혀졌다.
국립해양유산연구소는 마도4호선을 2015년 발굴 후 보호를 위해 다시 바닷속에 매몰해 뒀다. 그러다 올해 발굴 10년 만이자 침몰 600여 년 만에 인양한 것이다. 지금까지 통일신라 1척, 고려 17척의 고선박이 발굴조사를 통해 확인된 가운데, 조선시대 선박 실물 자료를 확보한 것은 이번이 처음이다.
마도4호선, 고려 선박과 어떤 점이 다른가
마도4호선은 고려 선박이 중앙에 돛대 한 개만 세웠던 것과 달리, 선체 앞부분과 중앙에 두 개의 돛대를 세운 ‘쌍돛대’ 구조를 지닌 점이 특징이다. 이를 통해 항해 속도를 높이고, 바람 방향에 따른 조정이 용이했을 것으로 추정된다.
또한 앞판(선수부) 목재를 가로로 배열해 내구성을 높였고, 작은 나무못을 다수 사용해 선체를 정밀하게 연결했다. 특히 선체 수리에 쇠못을 사용한 흔적이 확인됐는데, 이는 기존 확인된 선박들이 나무못을 사용했던 것과는 달리 우리나라 고선박에서 처음으로 확인된 사례다.
국립해양유산연구소는 마도 해역 음파탐사 중 또 다른 고선박의 흔적을 발견, 잠수 조사에서 청자 87점(1150~1175년경 제작, 접시 65점·완 15점·잔 7점), 목제 닻과 밧줄, 볍씨 등을 확인했다고 밝혔다. 유물 구성은 마도 1·2호선과 유사해 곡물과 도자기를 운반하던 선박이 추가로 침몰한 것으로 추정된다.
태안 마도 해역은 ‘바닷속의 경주’로 불릴 만큼 고대 선박 유적이 집중된 지역이다. 연구소 관계자는 “이 해역에서 발굴된 고려 선박들의 침몰 시기가 각각 태안선(12세기 후반), 마도1호선(1208년), 마도2호선(1210년경), 마도3호선(1265∼1268년경)의 순서로 추정되는 가운데, 새로운 ‘마도5호선’이 발견되면 이 중에서 가장 이른 시기로 볼 수 있다”며 “2026년에는 이를 규명하기 위한 발굴에 주력할 예정”이라고 전했다.
